Sporttal jobb a szerelmi életed! Ez az oka, ilyen hatással van rád a mozgás

A testmozgás nem csupán a fizikai állóképességedet növeli, hanem közvetlen hatással van a libidódra is. A rendszeres sport során a szervezet endorfinokat szabadít fel, amelyeket sokan a boldogság hormonjaiként említenek. Ezek az hormonok képesek növelni a szexuális vágyat és elősegítik az intim kapcsolatok harmonikusabb működését.

A rendszeres sport javítja a libidót

Emellett a sport közvetett módon is hozzájárul a libidó fokozásához. Ahogy egyre jobban érzed magad a bőrödben, a magabiztosságod is növekszik, ami automatikusan vonzóbbá tesz téged a partnered szemében is.

