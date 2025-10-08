A tested megérzi, ha hazudnak neked – így jeleznek az izmaid
iStock

A tested megérzi, ha hazudnak neked – így jeleznek az izmaid

Nagy Emília
Írta 2025.10.08.

Valószínűleg mindannyian találkoztunk már olyan helyzettel, amikor egy megérzés fogalmazódott meg bennünk, valami homályos, de ellenállhatatlan érzés, amely azt sugallta, hogy valami nincs rendben. Ami különösen érdekes, hogy ezek a furcsa megérzések nemcsak a fejünkben formálódnak, hanem testünk is reagál rájuk – konkrétan az izmaink.

Az izomtónus változása

Ha valaki hazudik, a stressz szintje nő, és ez gyakran az izomtónus változásában nyilvánul meg. Az izmok feszültebbé válnak, ez általában apró módosulásokat okoz a testtartásban. Gondoljunk például egy kihallgatási jelenetre egy krimiben, amikor a gyanúsított hirtelen feszült testtartást vesz fel, amikor nehéz kérdésekkel szembesítik.

Ezek a változások nem mindig észrevehetőek külső szemlélő számára, de ha magunkon figyeljük meg, tapasztalhatjuk a belső feszültség jeleit, amelyek valami igazságtalan érzését sugallhatják.

