Figyelj, a testbeszéded lebuktat, hogy szerelmes vagy
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Figyelj, a testbeszéded lebuktat, hogy...

Figyelj, a testbeszéded lebuktat, hogy szerelmes vagy

Farkas Izabella
Írta 2025.09.14.

A szerelmes ember szemei szinte ragyognak, amikor a kedvesére néz. Ilyenkor a pupillák gyakran kitágulnak, ami nemcsak a boldogság jele, hanem annak a megnyilvánulása is, hogy tényleg odavagyunk valakiért. A folyamatos szemkontaktus az intimitást és a figyelmet is hivatott kifejezni. A szemek csillogása és a tekintet mélysége árulkodó jelek lehetnek, melyek közeli ismerőseink számára azonnal nyilvánvalóvá teszik érzelmeink mélységét.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Szemkontaktus

Egy másik jel, ami a szerelmeseknél gyakran előfordul, az a tanulmányokban is említett jelenség, hogy amikor valaki szerelmes, gyakorta „szemébe merül” a másiknak. Ez a folyamat, mikor valaki alig képes elfordítani a tekintetét a szeretett személytől, rendkívül beszédes lehet. A kísérletek szerint különösen a nők, de egyre inkább a férfiak is a státusz értékelések révén próbálják a szemkontaktusukkal fenntartani az érdeklődést.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

5+1 kedvenc átmeneti dekorációnk otthonra

5+1 kedvenc átmeneti dekorációnk otthonra
Milyen energiát sugárzol? A születési hónapod elárulja!

Milyen energiát sugárzol? A születési hónapod elárulja!
5 bevált módszer, amivel elkerülnek a betörők

5 bevált módszer, amivel elkerülnek a betörők
Pancsoló kicsik és nagyok: Ilyen volt a balatoni nyár 100 évvel ezelőtt

Pancsoló kicsik és nagyok: Ilyen volt a balatoni nyár 100 évvel ezelőtt
Ha mindig lelapul a hajad, lehet, hogy lerakódás van a fejbőrödön

Ha mindig lelapul a hajad, lehet, hogy lerakódás van a fejbőrödön
Varázslatos: 5+1 ruhamosási trükk, ami tényleg működik

Varázslatos: 5+1 ruhamosási trükk, ami tényleg működik
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK