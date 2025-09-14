Figyelj, a testbeszéded lebuktat, hogy szerelmes vagy

A szerelmes ember szemei szinte ragyognak, amikor a kedvesére néz. Ilyenkor a pupillák gyakran kitágulnak, ami nemcsak a boldogság jele, hanem annak a megnyilvánulása is, hogy tényleg odavagyunk valakiért. A folyamatos szemkontaktus az intimitást és a figyelmet is hivatott kifejezni. A szemek csillogása és a tekintet mélysége árulkodó jelek lehetnek, melyek közeli ismerőseink számára azonnal nyilvánvalóvá teszik érzelmeink mélységét.

Szemkontaktus

Egy másik jel, ami a szerelmeseknél gyakran előfordul, az a tanulmányokban is említett jelenség, hogy amikor valaki szerelmes, gyakorta „szemébe merül” a másiknak. Ez a folyamat, mikor valaki alig képes elfordítani a tekintetét a szeretett személytől, rendkívül beszédes lehet. A kísérletek szerint különösen a nők, de egyre inkább a férfiak is a státusz értékelések révén próbálják a szemkontaktusukkal fenntartani az érdeklődést.

