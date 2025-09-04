5 immunerősítő őszre, amit a gyerekek is szívesen megesznek
5 immunerősítő őszre, amit a gyerekek is szívesen megesznek

Farkas Izabella
Írta 2025.09.04.

Az immunrendszer erősítése különösen fontos a hidegebb hónapokban, amikor a megfázásos betegségek száma megnövekszik, és a gyerekek gyakrabban hoznak haza kórokozókat az iskolából vagy az óvodából. A mesterséges szerek és étrend-kiegészítők helyett számos természetes megoldás létezik, amely segíthet abban, hogy a család legkisebb tagjai is egészségesek maradjanak.

Édesburgonya

Az édesburgonya nemcsak ízletes, de tele van béta-karotinnal, ami antioxidánsként működik a szervezetben. Ebből az A-vitamin származik, mely alapvető szerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében és a bőr egészségében. Ráadásul az édesburgonya sokféle módon elkészíthető, például sütve, püréként vagy levesként is kínálható, amit a gyerekek is szívesen fogyasztanak.

Az édesburgonyáról úgy tartják, hogy segíti a fehérvérsejtek termelődését, ezáltal fokozza a szervezet ellenállóképességét. Mindemellett alacsony kalóriatartalmú, így bármilyen étrendbe könnyen beilleszthető.

