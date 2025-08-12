Teraszfedés egyszerűen? Igen, ha jó anyaggal dolgozol!

A ház körüli kisebb-nagyobb fedett terek kialakítása sokszor az anyagválasztáson bukik el. Pedig ha olyan megoldást keresel, amely jól bírja az időjárást, mégis könnyen felszerelhető, érdemes megismerni a korszerű polikarbonát lemezek nyújtotta lehetőségeket.

Modern trapézlemez a gyors és esztétikus kivitelezéshez

A Vink Plast Kft. polikarbonát trapézlemeze egyszerre nyújt tartósságot és egyszerű telepítést. Az UV-védelemmel ellátott, víztiszta táblák kiváló fényáteresztő képességgel rendelkeznek, így természetes fényt engednek a fedett terekbe, miközben megvédik a használókat az esőtől vagy a lehulló szennyeződésektől.

A trapéz formájú kialakításnak köszönhetően a lemez önmagában is stabil, így nem igényel bonyolult tartószerkezetet. Ráadásul régi, elöregedett poliészter lemezek helyére is beépíthető, így ideális felújítási projektekhez is. A szerelés során egyszerű átlapolással toldható, amivel minimalizálhatók a hézagok és a víz bejutásának esélye.

Egyszerű szerelés, tartós eredmény

A lemezek kialakítása lehetővé teszi, hogy akár saját kezűleg is elvégezhető legyen a felszerelés. Az ajánlott elrendezés szerint a táblákat tetőlécekre kell rögzíteni, maximum 70 cm-enként, lehetőleg gumitömítéses alátétekkel minden második bordánál. Ez biztosítja, hogy a lemezek hosszú távon is stabilan a helyükön maradjanak, még szél vagy eső esetén is.

A gyári méretek háromféle hosszúságban elérhetők, de fontos tudni, hogy ezt a típust nem lehet darabolni, így a megfelelő méret kiválasztása a rendelés során kulcsfontosságú. Ha mégis egyedi méretre van szükség, más típusok közül érdemes válogatni, amelyeknél biztosított a méretre vágás.

Mire figyelj szerelés és szállítás közben?

A szerelés egyik legfontosabb előkészülete, hogy a vágási felületekről a forgácsot még a felhelyezés előtt maradéktalanul el kell távolítani. Ez az illesztések tartóssága miatt is fontos. Emellett számolni kell a gyártási tűrésekkel is. A megadott méretek néhány milliméterrel eltérhetnek, ezért mindig legyen egy kis ráhagyás a tervezésnél.

Szállításnál ügyelj arra, hogy a lemezek ne görbüljenek meg vagy ne törjenek el. Bár strapabírók, a nem megfelelően rögzített szállítási módszer komoly károkat okozhat. A Vink Plast Kft. csapata ehhez is biztosít megoldást, kérés esetén segítenek a fuvar megszervezésében is.

Esztétikum és praktikum egy anyagban

A polikarbonát trapézlemez előnye abban is rejlik, hogy egyetlen jól megválasztott táblával esztétikusan fedhetők be kisebb kültéri terek. Legyen szó egy családi ház teraszáról, vagy egy melléképület előtti fedett részről, ez az anyag modern megjelenést biztosít anélkül, hogy különösebb karbantartást igényelne.

Ha olyan fedést szeretnél, amely egyszerre mutatós, megbízható és nem igényel komoly kivitelezői tudást, akkor érdemes a polikarbonát trapézlemezben gondolkodni, mert van, hogy a legegyszerűbb megoldás bizonyul a legjobbnak.