iStock

„Ha sokáig alszol hétfőn, felborul a heted." 4 hétfői szokás, amitől jobb lesz az egész heted

Szabó Erzsébet
2025.10.19.

A sors iróniája, hogy éppen hétfőn írom ezt a cikket – ráadásul egy olyan hétvége után, aminek köszönhetően fáradtabban kezdem a hetet, mint ahogy befejeztem. A hétfő azonban nem csak a kevésbé szerencsés fordulatok miatt bizonyul problémásnak: kutatások szerint ilyenkor nagyobb eséllyel szenvedünk balesetet, könnyebben állunk bele a vitákba és sokkal ingerlékenyebbek vagyunk a megszokottnál.

Sőt, még a vérnyomásunk is magasabb az átlagosnál! Ennek egyik fő oka, hogy hétvégén másfajta ritmusban folytatjuk a napjainkat, többnyire nem ugyanakkor fekszünk és kelünk, így aztán hétfőn a biológiai óránk több-kevesebb sikerrel próbál visszatalálni magához – ennek a mellékhatásait érezzük.

1/4 Ne hétfő reggel próbáld felvenni a fonalat!

A hétfő így is, úgyis nehezen fog indulni, és sokan emiatt inkább a halogatásra és a mulasztásra esküsznek, de sajnos ezek csak még jobban elrontják a hangulatunkat. Emiatt jóval szerencsésebb, ha már pénteken, vagy legkésőbb vasárnap szánsz pár percet arra, hogy végiggondold, mi vár rád.

Nem tudom, te hogy vagy vele, nekem muszáj mindent felírnom, különben valamit biztosan kifelejtek a teendőkből. Hétfőre mindig igyekszem egy kicsit kevesebb teendőt bezsúfolni, viszont a munkámban annál jobban odateszem magamat. Szeretek több időt áldozni a kötelező körökre, miközben a halasztható dolgokat elnapolom – így sokkal nyugodtabban telik már keddtől a hetem, hiszen tudom, hogy szinte csak olyan feladatok várnak rám, amik megvárnak.

Ennek érdekében időnként előre dolgozom, vagy már vasárnap bekészítem a mosást, megfőzöm az ebédet és így tovább. Persze, nem is olyan könnyű mindezt megtenni pénteken, vagy éppen hétvégén, de doppingol a tudat, hogy mindez a hét legnehezebb napján hatalmas terhet vesz le a vállaimról. Így megéri!

2/4 Ne vágj bele a közepébe!

Sokaknak óriási rohanás a hétkezdés, és ha te is ebben a cipőben jársz, akkor alighanem a hátad közepére kívánod az újabb munkanapot. Ebben az esetben szerencsés lehet, ha megpróbálod kicsit csúsztatni a komolyabb kihívást igénylő feladatidat, és inkább azokat veszed előre, amik kevésbé megerőltetőek számodra.

A halaszthatatlan teendőket is jobb délutánra időzíteni, ha pedig nem muszáj, semmi extrát ne zsúfolj bele a napodba. Ide tartozik a fodrász, a bevásárlás, de még az edzés is – ugyan ezek akár pihentetőek is lehetnek, mégis csak időt vesznek az életedből, így aztán túlterheltnek érezheted a napodat, valamint magadat is.

Ez a tudat pedig egész nap nyomni fogja a vállaidat és csak még inkább gondterheltté teszi a hétfődet. Jobban jársz, ha legfeljebb szórakoztató és kötetlen programokat választasz magadnak késő délutánra, estére: ilyen lehet a sorozatbámulás, az olvasás, vagy csak egy séta a kutyáddal. A lényeg, hogy semmi se legyen kötelező, vagy időhöz kötött, legyen rá lehetőséged, hogy meggondolhasd magadat.

3/4 Ne aludd túl magadat!

Hétvégén én is rendszeresen elcsábulok egy kis alvásra, hiszen máskor egyszerűen nem tudok lustálkodni. A felmérések alapján azonban gyakran többet árt a szunyókálás, mint amennyit használ, legalábbis akkor, ha túlalszod magadat. Legfeljebb fél-egy órát javasolt aludni napközben ahhoz, hogy a pihenés ne zavarja meg a biológiai órádat.

Ha ennél többet szundítasz, akkor sajnos nehézségeid lehetnek az esti elalvással, illetve éjszaka is nagyobb eséllyel felébredsz majd, ami rányomja a bélyegét az egyébként sem egyszerű hétfőre. Szóval, egy kis lustálkodás az ebéd után remek ötlet, de nem lesz könnyebb a következő heted attól, hogy a fél délutánt átalszod. Éppen ellenkezőleg!

