„Ha sokáig alszol hétfőn, felborul a heted.” 4 hétfői szokás, amitől jobb lesz az egész heted

A sors iróniája, hogy éppen hétfőn írom ezt a cikket – ráadásul egy olyan hétvége után, aminek köszönhetően fáradtabban kezdem a hetet, mint ahogy befejeztem. A hétfő azonban nem csak a kevésbé szerencsés fordulatok miatt bizonyul problémásnak: kutatások szerint ilyenkor nagyobb eséllyel szenvedünk balesetet, könnyebben állunk bele a vitákba és sokkal ingerlékenyebbek vagyunk a megszokottnál.

Sőt, még a vérnyomásunk is magasabb az átlagosnál! Ennek egyik fő oka, hogy hétvégén másfajta ritmusban folytatjuk a napjainkat, többnyire nem ugyanakkor fekszünk és kelünk, így aztán hétfőn a biológiai óránk több-kevesebb sikerrel próbál visszatalálni magához – ennek a mellékhatásait érezzük.