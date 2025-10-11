Tavaszi reggelek, őszies dél: záporok kísérik az őszi hétvégét

Ma, 2025. október 11-én Magyarországon közepesen vagy erősen felhős idő várható, egész nap átzengve a borultságot. Helyenként, különösen előző naphoz képest, erősebb eső vagy zápor előfordulhat, amit főként az ország középső és északkeleti részén kell figyelembe venni, de a csapadék valószínűsége mindenhol megnövekedett lesz.

Ma, 2025. október 11-én Magyarországon közepesen vagy erősen felhős idő várható, egész nap borult idő várható. Helyenként, különösen előző naphoz képest, erősebb eső vagy zápor előfordulhat, amit főként az ország középső és északkeleti részén kell figyelembe venni, de a csapadék valószínűsége mindenhol megnövekedik.

Hajnalban a hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, tehát reggelre, napfelkeltekor hidegebb, párosulva a nedves körülményekkel, kellően érezhető lesz az őszi lehűlés. Délután erős felhősödés mellett a maximum hőmérséklet 14–19 fok körül alakul. Akárhol, de főleg nagyobb távlatokban, kell számítani a szórtan, a helyi feltételekhez igazodóan kicsivel erősebb csapadékot kell várni.

Szélirány ma jellemzően északnyugati, amely reggeltől estig fokozatosan megerősödik, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. Különösen a nyugati és északi régiókban szükséges lehet a figyelmességre, mivel a szél nagyobb erővel fújhat napközben és délután.

A mai napon levegőben mindenhol csökkent, alacsony pollenszámot várhatsz, ami igen kis eséllyel okoz allergiás panaszt minden szempontból. A fák, virágok vagy fűpollen nem jellemző a levegőben, viszont az időjárás és a csapadék hatására a légúti allergiás panaszok enyhén is csökkenhetnek.

