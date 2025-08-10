TESZT: Mennyire lesz tartós a kapcsolatotok?

Még a legjobb párkapcsolatok is változhatnak egyik napról a másikra, nem beszélve azokról, amik kevésbé ígérkeznek tartósnak…
Szerinted mennyire tudod kiszámítani előre a partnered viselkedését?
Hogyan zajlik köztetek a konfliktuskezelés?
Jól kijön a szerelmed a szüleiddel?
Féltékeny vagy a szerelmedre?
Rossz hírt hallasz – kivel osztod meg először?
Hajlamos vagy rejtegetni a barátod előtt az érzelmeidet?
Elképzelhetőnek tartod, hogy valaha nem lesztek együtt?
Az alábbiak közül mi jellemző rátok?
Mennyire lesz tartós a kapcsolatotok? Teszteld!
Úgy tűnik, tartós kapcsolatra számíthatsz
Minden adott ahhoz, hogy boldog és harmonikus kapcsolatban élhessetek. Nagy köztetek az összhang, ami jelentősrészt a számos hasonlóságnak köszönhető. Figyeltek egymásra és tisztelitek a másik érzéseit, egyértelműen közösen terveztek. Persze, egy párkapcsolatot tekintve sosem szabad hátradőlni, de az biztos, hogy a körülmények adottak ahhoz, hogy örökre boldogságban éljetek.
Kétesélyes a kapcsolatotok kimenetele
Még szükségetek lesz néhány kompromisszumra, egy kis összecsiszolódásra bizonyos területeken, de úgy tűnik, hogy ott lebeg a levegőben a boldog kapcsolat esélye. Nem hullik minden az öletekbe, tennetek kell azért, hogy előre haladjatok, de ez nem is feltétlenül baj. Nem akkor könnyű kitartani a másik mellett, amikor minden hibátlanul működik, hanem akkor, amikor nehézségek adódnak. De a jó hír az, hogy többnyire éppen a nehézségek megoldása az, ami magasabb szintre emeli a párkapcsolatot.
Nem tűnik tartósnak a kapcsolatotok
Sajnos több ponton is problémával küszködtök, úgy tűnik, nincs meg köztetek sem a kellő harmónia, sem a bizalom. Sok mindenben különbözik a személyiségetek éppúgy, mint a véleményetek, ráadásul tartasz a nyílt kommunikációtól, ami pedig egyértelműen előremutató lehetne. Nincs veszve minden, de az biztos, hogy teljesen új alapokra kellene helyeznetek a kapcsolatotokat és sokat kellene dolgoznotok azon, hogy hosszútávon is tartalmas, boldog viszony bontakozzon ki köztetek.
