Ez a szülői mondat okozza a legtöbb önbizalomhiányt a gyermekben

A nevelés nem csupán szeretet és figyelem kérdése, hanem azt is jelenti, hogy szavainkkal formáljuk gyermekeink jövőjét. Bár szülőként természetesen mindenki szeretné a legjobbat adni gyermekének, gyakran megesik, hogy egy észrevétlen, ártalmatlannak tűnő megjegyzés mély nyomokat hagy a fiatal lelkén. Sokan nem is sejtik, hogy egy-egy mondat milyen erővel bír, és mennyire képes alakítani a gyerekek önképét pedig már egészen kicsi korban.

A szavak hatalma gyermekkori önbizalom formálásában

Amikor a szülők ítéletet mondanak csemetéjük felett, még ha csak egy pillanat hevében is, ezek a szavak gyakran úgy égnek be a gyermek emlékezetébe, mint a legélesebb kritikák. A megértés, a szeretet és az elfogadás helyett sokszor inkább a kritika és a helytelenítés marad meg bennünk, ami hosszútávon az önértékelés egyfajta belső harcának színterévé válik.

A „Miért nem vagy olyan, mint a…” kezdetű mondatokhoz hasonló megjegyzések különösen károsak lehetnek. Ezek a szavak ugyanis nem csupán összehasonlításra ösztönöznek, hanem azt is sugallják, hogy a gyermek jelenlegi állapota nem elfogadható. Mivel minden ember egyedi, egyedi képességekkel és erősségekkel bír, ezért az ilyen típusú kritikák akár egy életre szóló belső konfliktust okozhatnak.

Milyen hatása van a felnőttkorra?

A gyermekkorban hallott negatív megjegyzések, különösen ha ismétlődő jelleggel hangzanak el, mélyen beivódnak az egyén pszichéjébe, gyakran torzítva felnőttkori önképét. A folyamatos összehasonlítás eredményeképpen számos fiatal felnőttként is küszködik az önkéntes izolációval vagy akár az önértékelési kérdésekkel, és folyamatosan képtelen elismerni saját értékeit és eredményeit.

Az afféle mondatok, mint „Örülj, hogy kapsz valamit” vagy „Mindig olyan ügyetlen vagy”, erősíthetik a belső kritikát és önmagunk lenézését, amelyek megakadályozzák, hogy az érintettek kiteljesedjenek és élvezzék az élet különböző aspektusait, legyen szó akár karrierről, párkapcsolatokról vagy egyszerűen csak a mindennapi kihívások leküzdéséről.

