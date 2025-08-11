Így kommunikálj a tini és fiatal felnőtt gyermekeddel, hogy ne menj az agyára

A szülői szerepvállalás nem egyszerű, és bár a kisgyermekkori dackorszakok kihívásait sokan szeretnék gyorsan maguk mögött hagyni, az élet hamar bebizonyítja, hogy a gyermek felnövekedésével újabb, még összetettebb feladatokkal kell szembenézni. Minden korosztálynak megvannak a maga sajátos kihívásai, de a felnőttkor küszöbén álló fiatalokkal való megfelelő kommunikáció talán az egyik legnagyobb feladat a szülők számára.

A fiatalság lendülete és impulzivitása gyakran ellenállást vált ki, miközben a szülők remélik, hogy közel kerülhetnek gyermekükhöz anélkül, hogy eltávolodnának egymástól. De miként érhetjük el azt, hogy kapcsolatunk a lehető legjobban fejlődjön, és hogyan tehetünk érte? Az alábbiakban erre próbálunk választ adni.

Hello, új szereplők az életükben

Amint a gyermekek tinédzserkorba lépnek, családjuk mellett más közösségek is egyre nagyobb befolyással lesznek életükre, így a barátoknak, osztálytársaknak hirtelen kiemelt jelentősége lesz. Ezek az új kapcsolatok nemcsak hogy időigényesek, hanem gyakran teljesen új nézőpontokat is hoznak be a gyermek életébe, amelyekkel a szülőknek is meg kell ismerkedniük és dolgozniuk velük.

Az új emberek, élmények hatására a serdülők formálják saját identitásukat; ezzel jelentősen átalakítva azt a világképet, amely a családban eddig kialakult.

Fontos tehát, hogy a szülők nyitottak maradjanak, és ne reagáljanak elutasítóan ezekre az új hatásokra. Ez segíti nemcsak a fiatal érdeklődési köreinek megértését, hanem hozzásegít egy olyan közös álláspont kialakításához, amely mindkét fél igényeit kielégíti.