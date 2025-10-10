„Eltört a farokcsontom szülés közben” – Szülés utáni igaz történetek

Nem titok, hogy a terhesség és a szülés megviseli a szervezetet és nemcsak a terhességi csíkokról és a császármetszésről beszélünk. Nők vallottak arról TikTokon, milyen nem várt problémákkal szembesültek gyerekszülés után.
1/10 Fájdalmas menzesz
Sosem volt gondom a menstruációmmal a szülésem előtt, mindig szerencsésnek tartottam magam, amiért én nem szenvedek úgy, mint a barátnőim, akik bele akartak halni a görcseikbe. Nos, mióta szültem, és is ugyanúgy görcsölök a menzesz alatt, mint mindenki más. Olyanok a görcsök, mint a szülés előtti fájások görcsei, mit mondjak, nem hiányzott ez az életemből.
2/10 Roppanás
Ez nem az én panaszom, hanem anyukámé, akinek szüléskor eltört a farkcsontja. Ahogy ő mondja: „Egy hangos roppanást hallottam vajúdás közben.” A törött farkcsonttal nem nagyon lehet mit csinálni, gipszelni nem lehet, magától forr össze egy idő után, de anyám a mai napig nem tud huzamosabb ideig fájdalom nélkül egyhelyben ücsörögni.