„Eltört a farokcsontom szülés közben” – Szülés utáni igaz történetek
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / „Eltört a farokcsontom szülés közben”...

„Eltört a farokcsontom szülés közben” – Szülés utáni igaz történetek

Szőke Angéla
Írta 2025.10.10.

Nem titok, hogy a terhesség és a szülés megviseli a szervezetet és nemcsak a terhességi csíkokról és a császármetszésről beszélünk. Nők vallottak arról TikTokon, milyen nem várt problémákkal szembesültek gyerekszülés után.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/10 Fájdalmas menzesz

Fájdalmas menzesz
Sosem volt gondom a menstruációmmal a szülésem előtt, mindig szerencsésnek tartottam magam, amiért én nem szenvedek úgy, mint a barátnőim, akik bele akartak halni a görcseikbe. Nos, mióta szültem, és is ugyanúgy görcsölök a menzesz alatt, mint mindenki más. Olyanok a görcsök, mint a szülés előtti fájások görcsei, mit mondjak, nem hiányzott ez az életemből.

2/10 Roppanás

Roppanás
Ez nem az én panaszom, hanem anyukámé, akinek szüléskor eltört a farkcsontja. Ahogy ő mondja: „Egy hangos roppanást hallottam vajúdás közben.” A törött farkcsonttal nem nagyon lehet mit csinálni, gipszelni nem lehet, magától forr össze egy idő után, de anyám a mai napig nem tud huzamosabb ideig fájdalom nélkül egyhelyben ücsörögni.

Olvass még a témában

3/10 Kiütés, allergia

Kiütés, allergia
Terhesség alatt csúnya kiütésem lett, ami azóta sem múlt el, pedig öt hónapja szültem. A tetoválásaim is folyamatosan viszketnek, mintha allergiás lennék rájuk.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„Nagyra nőtt a feje, és már nem bírtam ránézni” – A legbanálisabb indok, ami miatt valaki elvált

„Nagyra nőtt a feje, és már nem bírtam ránézni” – A legbanálisabb indok, ami miatt valaki elvált
„Eltört a farokcsontom szülés közben” – Szülés utáni igaz történetek

„Eltört a farokcsontom szülés közben” – Szülés utáni igaz történetek
4 csodaszép frizura dús, göndörödő hajra

4 csodaszép frizura dús, göndörödő hajra
Ezzel az állattal van mély kötődésed – zodiákusod szerint

Ezzel az állattal van mély kötődésed – zodiákusod szerint
Kihasznál a partnered, ha ezt az 5 érzelmet váltja ki belőled

Kihasznál a partnered, ha ezt az 5 érzelmet váltja ki belőled
„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?

„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK