„Eltört a farokcsontom szülés közben” – Szülés utáni igaz történetek

Sosem volt gondom a menstruációmmal a szülésem előtt, mindig szerencsésnek tartottam magam, amiért én nem szenvedek úgy, mint a barátnőim, akik bele akartak halni a görcseikbe. Nos, mióta szültem, és is ugyanúgy görcsölök a menzesz alatt, mint mindenki más. Olyanok a görcsök, mint a szülés előtti fájások görcsei, mit mondjak, nem hiányzott ez az életemből.



