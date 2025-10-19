Ezek a szobanövények alig tisztítják a levegőt, csak ezért ne vásárold meg őket

A szobanövények nemcsak esztétikai funkcióval bírnak az otthonunkban, hanem sokan légszűrő képességeik miatt is választják őket. Azonban van néhány növény, amiről sokan tévesen úgy gondolják, hogy hatékony légtisztítók, de valójában alig járulnak hozzá a levegő minőségének javításához. Cikkünkben öt ilyen szobanövényt mutatunk be.

Pontoslevelű viaszvirág (Hoya carnosa)

Bár a pontoslevelű viaszvirág gyönyörű és egzotikus megjelenése miatt kedvelt, valójában csekély légtisztító hatással bír. Rendszerint vonzó megjelenése és virágai miatt választják, de ha elsősorban a levegő tisztítása a cél, érdemes más alternatívát keresni.

