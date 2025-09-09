A születési hónapod hajlamosít bizonyos betegségekre? Statisztikák szerint igen

Bár a születési hónaphoz köthető betegséghajlamok statisztikai alapúak, nem egyenlőek a sorssal. A környezeti tényezők, életmód és genetikai adottságok sokkal nagyobb hatással bírnak. Mégis érdekes és hasznos lehet ez a tudás, ha figyelünk a megelőzésre – és közben nem feledkezünk meg a pozitívumokról sem, amelyek minden hónap szülötteit egyedivé teszik.

Január

Azok, akik januárban születnek, statisztikailag hajlamosabbak lehetnek a magas vérnyomásra, koszorúér-betegségre és pajzsmirigyproblémákra. Ez összefügghet a magzati fejlődés idején uralkodó alacsonyabb D-vitamin-szinttel, amit a téli napfényhiány okoz. Nőhet náluk a depresszió kockázata is, főleg szezonális jelleggel.

Pozitívum, hogy januári születésűek körében megfigyelhető a fegyelmezettebb, céltudatosabb személyiség, és egyes tanulmányok szerint átlagon felüli várható élettartammal rendelkeznek, különösen a nők.

Február

A februári születésűek körében gyakoribb az asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) és a bipoláris zavar. A Columbia Egyetem tanulmánya szerint a februáriak az idegrendszeri megbetegedések egyik legérintettebb csoportját alkotják.

Ugyanakkor több tanulmány is rámutatott arra, hogy a februáriak között magasabb arányban fordulnak elő jobb memóriával és problémamegoldó képességgel rendelkező egyének, különösen időskorban.

