A születési hónapod hajlamosít bizonyos betegségekre? Statisztikák szerint igen

Január
Azok, akik januárban születnek, statisztikailag hajlamosabbak lehetnek a magas vérnyomásra, koszorúér-betegségre és pajzsmirigyproblémákra. Ez összefügghet a magzati fejlődés idején uralkodó alacsonyabb D-vitamin-szinttel, amit a téli napfényhiány okoz. Nőhet náluk a depresszió kockázata is, főleg szezonális jelleggel.
Pozitívum, hogy januári születésűek körében megfigyelhető a fegyelmezettebb, céltudatosabb személyiség, és egyes tanulmányok szerint átlagon felüli várható élettartammal rendelkeznek, különösen a nők.
Február
A februári születésűek körében gyakoribb az asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) és a bipoláris zavar. A Columbia Egyetem tanulmánya szerint a februáriak az idegrendszeri megbetegedések egyik legérintettebb csoportját alkotják.
Ugyanakkor több tanulmány is rámutatott arra, hogy a februáriak között magasabb arányban fordulnak elő jobb memóriával és problémamegoldó képességgel rendelkező egyének, különösen időskorban.