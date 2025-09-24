Miért hallod néha a saját szívdobbanásodat a füledben? Ezek a lehetséges okai

Az emberi test lenyűgöző összefüggései közé tartozik az, ahogyan a szívverés közvetett módon hatással van a hallásra. A fülben érzékelt szívdobbanás, orvosi kifejezéssel pulzáló fülzúgás, számos tényező együttes eredménye lehet, de leggyakrabban a fül közvetlen közelében elhaladó nagy vérerek rezgései váltják ki. Ezek a vérerek közvetlen kapcsolatban állnak a szívvel.

A fülünkhöz nagyon közel futnak a halántéki artériák, amelyek a szív ritmusával szinkronizált véráramlásukat bárki könnyen érzékelheti. Ezt az intenzitást különösen akkor érezzük jobban, ha a környezeti zajok elcsitulnak, például éjszaka, amikor csend van a szobában.

A pulzáló fülzúgás lehetséges orvosi okai

A pulzáló fülzúgás mögött különböző orvosi magyarázatok is húzódhatnak.

Más esetekben azonban ezek a hangok komolyabb problémákra is utalhatnak, például érrendszeri rendellenességekre, mint például érelmeszesedés vagy arteriovénás malformációk. Ezek a kóros állapotok az erek rugalmatlanságát okozzák, amely során a véráram turbulensebbé válik, ami fokozza a hallható szívverést is.

