Miért hallod néha a saját szívdobbanásodat a füledben? Ezek a lehetséges okai

A fülünkhöz nagyon közel futnak a halántéki artériák, amelyek a szív ritmusával szinkronizált véráramlásukat bárki könnyen érzékelheti. Ezt az intenzitást különösen akkor érezzük jobban, ha a környezeti zajok elcsitulnak, például éjszaka, amikor csend van a szobában.
A pulzáló fülzúgás lehetséges orvosi okai
A pulzáló fülzúgás mögött különböző orvosi magyarázatok is húzódhatnak.
Az esetek egy részében az elhízás, a magas vérnyomás vagy a fül fertőzései okozhatják, amelyek mindegyike befolyásolja a vérerek állapotát és a vérnyomást.
Más esetekben azonban ezek a hangok komolyabb problémákra is utalhatnak, például érrendszeri rendellenességekre, mint például érelmeszesedés vagy arteriovénás malformációk. Ezek a kóros állapotok az erek rugalmatlanságát okozzák, amely során a véráram turbulensebbé válik, ami fokozza a hallható szívverést is.