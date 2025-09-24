Miért hallod néha a saját szívdobbanásodat a füledben? Ezek a lehetséges okai
Unsplash

Címlap / Életmód / Egészség / Miért hallod néha a saját szívdobbanásod...

Miért hallod néha a saját szívdobbanásodat a füledben? Ezek a lehetséges okai

Farkas Izabella
Írta 2025.09.24.

Az emberi test lenyűgöző összefüggései közé tartozik az, ahogyan a szívverés közvetett módon hatással van a hallásra. A fülben érzékelt szívdobbanás, orvosi kifejezéssel pulzáló fülzúgás, számos tényező együttes eredménye lehet, de leggyakrabban a fül közvetlen közelében elhaladó nagy vérerek rezgései váltják ki. Ezek a vérerek közvetlen kapcsolatban állnak a szívvel.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A fülünkhöz nagyon közel futnak a halántéki artériák, amelyek a szív ritmusával szinkronizált véráramlásukat bárki könnyen érzékelheti. Ezt az intenzitást különösen akkor érezzük jobban, ha a környezeti zajok elcsitulnak, például éjszaka, amikor csend van a szobában.

A pulzáló fülzúgás lehetséges orvosi okai

A pulzáló fülzúgás mögött különböző orvosi magyarázatok is húzódhatnak.

Az esetek egy részében az elhízás, a magas vérnyomás vagy a fül fertőzései okozhatják, amelyek mindegyike befolyásolja a vérerek állapotát és a vérnyomást.

Olvass még a témában

Más esetekben azonban ezek a hangok komolyabb problémákra is utalhatnak, például érrendszeri rendellenességekre, mint például érelmeszesedés vagy arteriovénás malformációk. Ezek a kóros állapotok az erek rugalmatlanságát okozzák, amely során a véráram turbulensebbé válik, ami fokozza a hallható szívverést is.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ezért ne öntsd soha a forró vizet a konyhai mosogatóba

Ezért ne öntsd soha a forró vizet a konyhai mosogatóba
Ezeket a könyveket olvastam nyáron. Segítettek meglátni, mi van a felszín alatt

Ezeket a könyveket olvastam nyáron. Segítettek meglátni, mi van a felszín alatt
Biztos jelek, hogy érintéshiányod van – a terapeuták szerint

Biztos jelek, hogy érintéshiányod van – a terapeuták szerint
Az új randitrend az OnlyPlans – Mit jelent és hogyan kerüld el?

Az új randitrend az OnlyPlans – Mit jelent és hogyan kerüld el?
Ezekből a nőkből lesznek a legjobb feleségek, a csillagjegyük szerint

Ezekből a nőkből lesznek a legjobb feleségek, a csillagjegyük szerint
Haslapító italok: ez az 5 detox ital látványosan lelapítja a hasad

Haslapító italok: ez az 5 detox ital látványosan lelapítja a hasad
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK