Ezek a színek segítenek megőrizni a lelki egyensúlyod a téli hónapokban

A színek pszichológiája szerint egyes színek pozitív hatással vannak lelkiállapotunkra, energizálnak, vagy éppen megnyugtatnak. Például a kék szín nyugtató hatása közismert, míg a sárga szín az öröm és a lelkesedés érzését kelti. Ismerkedjünk meg azokkal a színekkel, amelyek télen különösen hasznosak lehetnek számunkra.
Napfényes sárga: a belső napfény
A szürke téli hónapokban, amikor a napsütés ritka, a sárga szín képes felidézni a napfény melegét és világosságát. Ez a szín segíti a pozitív gondolkodást, és emelheti hangulatunkat. Ha egy kis örömre vágyunk, próbáljunk sárga ruhadarabokat, tárgyakat, bútorokat vagy kiegészítőket bevinni az életünkbe.
