Ha ezt a színt viseled interjún, jobb eséllyel kapsz munkát

Az állásinterjú életünk azon jelentős eseményei közé tartozik, amelyre való felkészülés nem csupán a szóbeli kommunikációra és a szakmai előmenetelünkre terjed ki, hanem sokkal több ennél. Egy olyan világban, ahol az első benyomás rendkívül fontos, a megfelelő öltözet szintén kiemelkedő szerepet játszik. Az öltözködésünk jelentős üzenetet közvetít a leendő munkáltató felé, hiszen az általunk választott színek és stílusok révén tükrözhetjük szakmai és személyes értékeinket.

Miért a kék a legjobb választás?

Kutatások alapján a kék szín a legjobb választás, ha munkainterjúra készülünk. Ez a szín ugyanis bizalmat kelt és stabilitást sugároz, ami különösen fontos lehet, ha új munkahelyre pályázunk. A kék különféle árnyalatai, mint a tengerészkék vagy a világoskék, különösen jól működhetnek az irodai környezetben. Ezek az árnyalatok nem csupán professzionális megjelenést kölcsönöznek, hanem segítenek abban is, hogy a környezetünk nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezze magát a társaságunkban.

Egy 2013-as pszichológiai tanulmány rámutatott, hogy a kék szín viselése növeli a megfigyelőkben az empátia és a megbízhatóság érzését. Ezenfelül a kék szín a kreativitást és az innovációra való nyitottságot is jelképezi, amit számos munkáltató különösen értékel.

