Ha ezt a színt viseled interjún, jobb eséllyel kapsz munkát

Miért a kék a legjobb választás?
Kutatások alapján a kék szín a legjobb választás, ha munkainterjúra készülünk. Ez a szín ugyanis bizalmat kelt és stabilitást sugároz, ami különösen fontos lehet, ha új munkahelyre pályázunk. A kék különféle árnyalatai, mint a tengerészkék vagy a világoskék, különösen jól működhetnek az irodai környezetben. Ezek az árnyalatok nem csupán professzionális megjelenést kölcsönöznek, hanem segítenek abban is, hogy a környezetünk nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezze magát a társaságunkban.
Egy 2013-as pszichológiai tanulmány rámutatott, hogy a kék szín viselése növeli a megfigyelőkben az empátia és a megbízhatóság érzését. Ezenfelül a kék szín a kreativitást és az innovációra való nyitottságot is jelképezi, amit számos munkáltató különösen értékel.