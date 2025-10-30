7 szimbolikus virág a sírra, amivel halottainkat megtisztelhetjük

A szegfű – latinul Dianthus - már az ókorban is népszerű volt, a rómaiak Jupiter virágát tisztelték benne, az európai középkorban pedig az állhatatos szerelem és házasság jelképeként szerepelt. A szegfű neve angolul „carnation”, ami sokak szerint a latin „inkarnáció” szóból ered, szó szerinti jelentése pedig Isten megtestesülése. Ez a szimbólum egy személy földi testet öltésére és az újjászületésére is vonatkoztatható, így ezzel a tartalmas jelentéssel ideális temetési virág. A szegfűt előszeretettel adjuk Anyák napjára is, ezért remek választás akkor is, ha olyan személyre emlékezünk vele, aki remek édesanyja volt gyermekeinek.



