7 szimbolikus virág a sírra, amivel halottainkat megtisztelhetjük

November elseje Halottak napja, amikor azokra a szeretteinkre emlékezünk, akik már nincsenek velünk. Ezen a napon mécsest, gyertyát gyújtunk emlékükre és felkeressük a temetőkben hozzátartozóink sírját, amelyre az alábbi hét szép virágból köttethetünk csokrot vagy koszorút.
1/7 Liliom
A liliom több, mint 90 fajjal rendelkezik, van illatos és illatmentes variációja is. Többnyire nyáron nyílik, ezért a megújulás és újraéledés szimbóluma, ezért a vallásos emberek különösen kedvelik, mert egy gyászoló család számára erőt adhat ez a jelentés. Fehér színben a tisztaság és fiatalság megtestesítője is ez a virág, ezért sokszor olyan személy sírjára kerül, aki fiatalon ment el.
2/7 Rózsa
A rózsa olyan sokféle, hogy nem csoda, hogy a legnépszerűbb virág, hiszen a tudomány több, mint 200 rózsafajt tart számon. Számtalan formájú és árnyalatú virága létezik és minden színben pompázva más jelentéssel bír. Barack- és púderszínben az őszinteség és hála virága, így jó választás, ha olyan családnak adod, akik nemrég veszítettek el valakit. Halványrózsaszín változata szintén a hálát fejezi ki, sárgában pedig a barátságot és támogatást. A fehér rózsa tisztaságával és egyszerűségével szintén remek választás a sírra.
A szegfű – latinul Dianthus - már az ókorban is népszerű volt, a rómaiak Jupiter virágát tisztelték benne, az európai középkorban pedig az állhatatos szerelem és házasság jelképeként szerepelt. A szegfű neve angolul „carnation”, ami sokak szerint a latin „inkarnáció” szóból ered, szó szerinti jelentése pedig Isten megtestesülése. Ez a szimbólum egy személy földi testet öltésére és az újjászületésére is vonatkoztatható, így ezzel a tartalmas jelentéssel ideális temetési virág. A szegfűt előszeretettel adjuk Anyák napjára is, ezért remek választás akkor is, ha olyan személyre emlékezünk vele, aki remek édesanyja volt gyermekeinek.