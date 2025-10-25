A szex és az immunrendszer kapcsolata: heti 1 alkalom elég a „védettséghez”?

Az emberi szervezet működése összetett, és számos tényező befolyásolja az egészség fenntartását. Az elmúlt évek kutatásai kimutatták, hogy a szexuális aktivitásnak nem csupán a mentális, hanem a fizikai egészség szempontjából is fontos szerepe van. Egy különösen érdekes terület, ahol a szex hatékony lehet, az az immunrendszer erősítése.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A szex pozitív hatásai az immunrendszerre

Kutatások azt sugallják, hogy a szexuális együttlét során felszabaduló endorfinok és hormonok, mint például az oxitocin, nagymértékben hozzájárulnak a stressz csökkentéséhez. A stressz mértékének mérséklése pedig közvetett módon az immunrendszer működését is támogatja, mivel a túlzott stressz gyengítheti a szervezet védekezőképességét.

A cikk folytatódik, lapozz!