„Szerintem a férjem utál engem” – 10 elgondolkodtató történet

Te is érezted már úgy, hogy a férfi, akivel összekötötted az életed, már ki nem állhat?
Egyenes beszéd
Egy veszekedés közben nekiszegeztem a kérdést, hogy „Te miért utálsz engem?!” és legnagyobb meglepetésemre nem védekezett, nem tiltakozott, hanem megmondta, hogy nem tudja miért. Nem tagadta. Azt mondta, nem történt konkrét esemény, ami miatt megutált, de valóban utál, ne haragudjak. Csak álltam ott – még sírni is elfelejtettem a döbbenettől – és csak néztem rá. Hat éve váltunk el, de a mai napig nem tudom feldolgozni, hogy a férjem szeretett, aztán csak úgy meggyűlölt.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/10Következő»