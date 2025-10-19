„Szerintem a férjem utál engem” – 10 elgondolkodtató történet
iStock

Szőke Angéla
Írta 2025.10.19.

Érezted már úgy, hogy a férfi, akivel összekötötted az életed, már ki nem állhat? Ezek a történetek segíthetnek megérteni, mi állhat a háttérben.

Te is érezted már úgy, hogy a férfi, akivel összekötötted az életed, már ki nem állhat?

Egyenes beszéd

Egy veszekedés közben nekiszegeztem a kérdést, hogy „Te miért utálsz engem?!” és legnagyobb meglepetésemre nem védekezett, nem tiltakozott, hanem megmondta, hogy nem tudja miért. Nem tagadta. Azt mondta, nem történt konkrét esemény, ami miatt megutált, de valóban utál, ne haragudjak. Csak álltam ott – még sírni is elfelejtettem a döbbenettől – és csak néztem rá. Hat éve váltunk el, de a mai napig nem tudom feldolgozni, hogy a férjem szeretett, aztán csak úgy meggyűlölt.

