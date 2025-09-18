A “szeretetnyelv + kötődési stílus” páros: így érted meg végre a társad
iStock

A “szeretetnyelv + kötődési stílus” páros: így érted meg végre a társad

Farkas Izabella
Írta 2025.09.18.

Sokan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szerelem magától működik. Ha megtaláljuk a megfelelő embert, akkor minden gördülékenyen halad majd. A valóság viszont ennél árnyaltabb. Nemcsak az számít, hogy mennyire illünk össze, hanem az is, hogy hogyan fejezzük ki és hogyan értelmezzük a szeretetet – és hogy milyen kötődési mintát hozunk magunkkal a múltunkból. Ez a két tényező együtt rengeteget elárul arról, hogy miért értjük meg néha félre egymást a párunkkal, és hogyan teremthetünk mélyebb, biztonságosabb kapcsolatot. Nézzük meg először külön-külön, majd összekapcsolva.

Az 5 szeretetnyelv

Gary Chapman elmélete szerint mindannyian más módon érezzük a szeretetet a legerősebben. Ha a társunk nem azon a nyelven “beszél”, amit mi értünk, könnyen érezhetjük úgy, hogy nem szeretnek eléggé – még akkor is, ha valójában nagyon is szeretnek.

1. Elismerő szavak

A dicséret, a kedves szavak, a bátorítás számítanak a legtöbbet. Az ilyen ember számára egy őszinte “Büszke vagyok rád” sokkal többet jelent, mint egy drága ajándék.

2. Minőségi idő

Az együtt töltött, figyelemmel teli idő a kulcs. Ilyenkor nem a telefonon pörgetett közös Netflix számít, hanem a beszélgetések, közös programok, a valódi jelenlét.

3. Ajándékozás

Nem az érték a lényeg, hanem a gesztus. Egy apró meglepetés, virág, kedvenc süti – ezek üzenik: “Gondoltam rád.”

4. Szívességek

Az odafigyelő cselekedetek: ha a párod bevásárol helyetted, elintézi, amit nem szeretsz, segít a házimunkában. Ezzel azt mutatja: “Fontos vagy nekem, megkönnyítem az életed.”

5. Fizikai érintés

Az ölelés, puszi, kézfogás, simogatás nélkül üresnek érzik a kapcsolatot. Számukra ez a szeretet legnyilvánvalóbb kifejezése.

