A “szeretetnyelv + kötődési stílus” páros: így érted meg végre a társad

Sokan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szerelem magától működik. Ha megtaláljuk a megfelelő embert, akkor minden gördülékenyen halad majd. A valóság viszont ennél árnyaltabb. Nemcsak az számít, hogy mennyire illünk össze, hanem az is, hogy hogyan fejezzük ki és hogyan értelmezzük a szeretetet – és hogy milyen kötődési mintát hozunk magunkkal a múltunkból.
Az 5 szeretetnyelv
Gary Chapman elmélete szerint mindannyian más módon érezzük a szeretetet a legerősebben. Ha a társunk nem azon a nyelven “beszél”, amit mi értünk, könnyen érezhetjük úgy, hogy nem szeretnek eléggé – még akkor is, ha valójában nagyon is szeretnek.
1. Elismerő szavak
A dicséret, a kedves szavak, a bátorítás számítanak a legtöbbet. Az ilyen ember számára egy őszinte “Büszke vagyok rád” sokkal többet jelent, mint egy drága ajándék.
2. Minőségi idő
Az együtt töltött, figyelemmel teli idő a kulcs. Ilyenkor nem a telefonon pörgetett közös Netflix számít, hanem a beszélgetések, közös programok, a valódi jelenlét.
3. Ajándékozás
Nem az érték a lényeg, hanem a gesztus. Egy apró meglepetés, virág, kedvenc süti – ezek üzenik: “Gondoltam rád.”
4. Szívességek
Az odafigyelő cselekedetek: ha a párod bevásárol helyetted, elintézi, amit nem szeretsz, segít a házimunkában. Ezzel azt mutatja: “Fontos vagy nekem, megkönnyítem az életed.”
5. Fizikai érintés
Az ölelés, puszi, kézfogás, simogatás nélkül üresnek érzik a kapcsolatot. Számukra ez a szeretet legnyilvánvalóbb kifejezése.