A tudomány szerint ennyi idő kell a szerelembe eséshez
unsplash.com

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / A tudomány szerint ennyi idő kell a...

A tudomány szerint ennyi idő kell a szerelembe eséshez

O. Zselyke
Írta 2025.08.27.

Sokan úgy gondolják, hogy a szerelem pillanatok alatt is kialakulhat, míg mások szerint idő és komoly érzelmi befektetés szükséges ahhoz, hogy valódi, mély kapcsolat alakuljon ki két ember között. De vajon mit mond erről a tudomány? Mennyire támasztják alá a kutatások azokat az elméleteket, amelyek szerint a szerelem gyorsan vagy éppen lassú kibontakozás során alakulhat ki?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A szerelem kialakulása: a tudományos megközelítések

Az utóbbi évtizedekben számos kutatás foglalkozott a szerelem kialakulásának időtartamával és mechanizmusával. Az egyik legismertebb tanulmány, amelyet Dr. Helen Fisher antropológus vezetett, különböző kémiai reakciókat azonosított, amelyek hozzájárulnak a szerelem állapotának kialakulásához.

Fisher szerint a szeretet három fő összetevője van az emberi kapcsolatokban: a vágy, a vonzalom és a kötődés, amelyek mind különböző hormonokhoz kapcsolódnak.

A vágyat például a tesztoszteron és az ösztrogén szabályozza, míg a vonzalom inkább a dopaminhoz és a szerotoninhoz kapcsolódik. A kötődés pedig az oxitocin és a vazopresszin hormonok hatására alakul ki. E hormonok szintjén való változások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szerelmi érzés mikor és milyen gyorsan bontakozik ki egy kapcsolatban.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez a 3 születési hónap ritka érzelmi bölcsességgel áldott – a szakértők szerint

Ez a 3 születési hónap ritka érzelmi bölcsességgel áldott – a szakértők szerint
Pollenriadó ma: parlagfű és csalánfélék támadása – készülj az allergiára!

Pollenriadó ma: parlagfű és csalánfélék támadása – készülj az allergiára!
6 divatos frizura, amivel már most hangolódhatsz a nyárra

6 divatos frizura, amivel már most hangolódhatsz a nyárra
Így tisztítsd meg az elöltöltős mosógépet, hogy megszabadulj a rossz szagoktól

Így tisztítsd meg az elöltöltős mosógépet, hogy megszabadulj a rossz szagoktól
Színes, ingyenes programokkal vár a Bondoró Fesztivál Balatonalmádiban

Színes, ingyenes programokkal vár a Bondoró Fesztivál Balatonalmádiban
Pszichológiai trükkök, amikkel megkapod az álommunkát

Pszichológiai trükkök, amikkel megkapod az álommunkát
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK