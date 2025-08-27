A tudomány szerint ennyi idő kell a szerelembe eséshez

A szerelem kialakulása: a tudományos megközelítések
Az utóbbi évtizedekben számos kutatás foglalkozott a szerelem kialakulásának időtartamával és mechanizmusával. Az egyik legismertebb tanulmány, amelyet Dr. Helen Fisher antropológus vezetett, különböző kémiai reakciókat azonosított, amelyek hozzájárulnak a szerelem állapotának kialakulásához.
A vágyat például a tesztoszteron és az ösztrogén szabályozza, míg a vonzalom inkább a dopaminhoz és a szerotoninhoz kapcsolódik. A kötődés pedig az oxitocin és a vazopresszin hormonok hatására alakul ki. E hormonok szintjén való változások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szerelmi érzés mikor és milyen gyorsan bontakozik ki egy kapcsolatban.
