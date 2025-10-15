„Nem a szerelem múlt el, hanem én változtam meg” – felismerések, amiket a legtöbben átélünk szakítás után

Sokan a párkapcsolatuk során úgy érzik, hogy elveszítik önmagukat. A mindennapok során a kompromisszumok és az együttélés gyakran elnyomhatják saját vágyainkat és identitásunkat. Egy szakítás után gyakran tapasztaljuk meg az érzést, hogy újra meg kell találnunk saját magunkat. Rájövünk, hogy az önismeret hiánya volt az, ami miatt eltávolodtunk a párunktól.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Nem tudtam, ki is vagyok valójában”

Fontos felismerni, hogy egy kapcsolat akkor lehet igazán stabil, ha mindkét fél tisztában van saját identitásával és céljaival, így egészséges módon tudják kiegészíteni egymást. Az önismeret hiánya nemcsak a kapcsolatra, de saját bennső világunkra is negatív hatással lehet, hiszen így nehezebben tudjuk felismerni saját belső igényeinket.

A cikk folytatódik, lapozz!