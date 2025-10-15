„Nem a szerelem múlt el, hanem én változtam meg” – felismerések, amiket a legtöbben átélünk szakítás után
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / „Nem a szerelem múlt el, hanem én...

„Nem a szerelem múlt el, hanem én változtam meg” – felismerések, amiket a legtöbben átélünk szakítás után

Farkas Izabella
Írta 2025.10.15.

Sokan a párkapcsolatuk során úgy érzik, hogy elveszítik önmagukat. A mindennapok során a kompromisszumok és az együttélés gyakran elnyomhatják saját vágyainkat és identitásunkat. Egy szakítás után gyakran tapasztaljuk meg az érzést, hogy újra meg kell találnunk saját magunkat. Rájövünk, hogy az önismeret hiánya volt az, ami miatt eltávolodtunk a párunktól.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

„Nem tudtam, ki is vagyok valójában”

Fontos felismerni, hogy egy kapcsolat akkor lehet igazán stabil, ha mindkét fél tisztában van saját identitásával és céljaival, így egészséges módon tudják kiegészíteni egymást. Az önismeret hiánya nemcsak a kapcsolatra, de saját bennső világunkra is negatív hatással lehet, hiszen így nehezebben tudjuk felismerni saját belső igényeinket.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Ezt hozza 2025. október 15. a numerológia szerint – éles intuíció és lelki béke

Ezt hozza 2025. október 15. a numerológia szerint – éles intuíció és lelki béke
Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?

Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?
21 pénzmentő trükk, amivel jelentős összeget spórolhatsz meg

21 pénzmentő trükk, amivel jelentős összeget spórolhatsz meg
Ez az 5 gumiszandál talán meglepő, de olyan stílusos, hogy te is szeretnéd majd beszerezni

Ez az 5 gumiszandál talán meglepő, de olyan stílusos, hogy te is szeretnéd majd beszerezni
10 ötletes őszi dekoráció, amit nem lesz nehéz és drága kivitelezni

10 ötletes őszi dekoráció, amit nem lesz nehéz és drága kivitelezni
Így hozza közelebb számunkra Kriszta, a Banyaerdő tulajdonosa az erdei gombák világát

Így hozza közelebb számunkra Kriszta, a Banyaerdő tulajdonosa az erdei gombák világát
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK