A szerelem 4 fázisa – és miért ragadnak bele sokan a másodikba
O. Zselyke
Írta 2025.08.22.

A szerelem egy olyan összetett érzelem, amelyet mindannyian másképp élünk meg. Különböző szakaszokon mehetünk keresztül, amelyek a kapcsolat természetét és dinamizmusát is meghatározhatják. A jelentős kérdés azonban nem csupán az, hogy ezek a fázisok hogyan alakulnak, hanem az is, hogy miért hajlamosak sokan megrekedni a második szakaszban, ami végül akár a kapcsolat végéhez is vezethet.

1. A kezdeti vonzalom mámorító fázisa

Az első fázist gyakran a „szerelem első látásra” jelensége jellemzi. Ez az a periódus, amikor minden találkozás izgalmas és új. Magával ragad minket a másik ember varázsa, és mindent szűrő nélkül látunk. Ebben a szakaszban gyakran idealizáljuk a partnerünket, és csak a jó tulajdonságait vesszük észre.

Az öröm és a boldogság szinte tapintható, és ilyenkor gyakran hajlamosak vagyunk mindent megtenni annak érdekében, hogy lenyűgözzük a másikat. Azonban fontos, hogy ne feledjük, ez a mámorító érzés nem tart örökké, és az igazi kihívások csak ezt követően kezdődnek.

2. A valóság és a csalódás második fázisa

Ahogy az első fázis izgalma alább hagy, betekintést nyerünk a partnerünk valódi énjébe. Ez az a pont, amikor a rózsaszín köd felszáll, és elkezdjük észrevenni a másik hibáit, amelyek addig rejtve maradtak. Ez a fázis gyakran kihívást jelent, amikor a szerelem kezdeni látszik a mindennapok prózai valóságába süllyedni.

Sokan ekkor érzik úgy, mintha a kapcsolatuk nem azt nyújtaná, amit az elején elképzeltek. A valós ábrázolás miatt csalódás is felléphet, és ez az, amiben sok pár elakad. Az elenyésző varázs miatt néhányan elkezdenek távolodni, vagy túlértékelik a problémákat.

