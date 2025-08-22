A szerelem 4 fázisa – és miért ragadnak bele sokan a másodikba

1. A kezdeti vonzalom mámorító fázisa
Az első fázist gyakran a „szerelem első látásra” jelensége jellemzi. Ez az a periódus, amikor minden találkozás izgalmas és új. Magával ragad minket a másik ember varázsa, és mindent szűrő nélkül látunk. Ebben a szakaszban gyakran idealizáljuk a partnerünket, és csak a jó tulajdonságait vesszük észre.
Az öröm és a boldogság szinte tapintható, és ilyenkor gyakran hajlamosak vagyunk mindent megtenni annak érdekében, hogy lenyűgözzük a másikat. Azonban fontos, hogy ne feledjük, ez a mámorító érzés nem tart örökké, és az igazi kihívások csak ezt követően kezdődnek.
2. A valóság és a csalódás második fázisa
Ahogy az első fázis izgalma alább hagy, betekintést nyerünk a partnerünk valódi énjébe. Ez az a pont, amikor a rózsaszín köd felszáll, és elkezdjük észrevenni a másik hibáit, amelyek addig rejtve maradtak. Ez a fázis gyakran kihívást jelent, amikor a szerelem kezdeni látszik a mindennapok prózai valóságába süllyedni.
