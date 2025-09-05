Ekkor van a szeptemberi telihold. Mit engedj el, és mit hívj be az életedbe?

A 2025-ös év szeptemberi teliholdja különleges energiákkal köszönt ránk, mivel ez az esemény szeptember 7-én, este következik be. A telihold ilyenkor nemcsak a romantikus látványával, de spirituális töltésével is hatást gyakorol ránk, lehetőséget adva a régi, elavult dolgok elengedésére és az új befogadására. A teliholdak hagyományosan az elengedés időszakai, így az őszi hónapban különösen fontos, hogy kihasználjuk ezt a természetes ciklust a belső átalakulásra.

A telihold spirituális jelentősége

Az asztrológiai hagyomány szerint a telihold idején a Hold és a Nap oppozíciója felerősíti az érzelmeket és a belső konfliktusokat. Ez az időszak alkalmas arra, hogy szembenézzünk önmagunkkal, és felszínre hozzuk azokat a rejtett érzelmeket, amelyek esetleg gátolják a fejlődésünket. Sok kultúrában a teliholdat meditációs és rituális szertartásokhoz használják, hogy a belső béke és harmónia elérésére törekedjenek.

A szeptemberi telihold a Skorpió jegyén keresztül mutatkozik meg, ami szenvedélyes energiákat hoz magával.

