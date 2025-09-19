Szeptemberi színek és anyagok: ezért szeretem annyira a kora őszi ruhatáram

A kora ősz mindig különleges átmenet, ahol a divatban szabadon játszhatunk a rétegekkel, színekkel és textúrákkal. Ez az időszak egyszerre ad lehetőséget a visszahúzódásra és arra, hogy megőrizzük a nyár lendületét.

A kora ősz mindig különleges átmenet számomra: már nem tombol a nyár, de még nem csap le ránk a valódi ősz esős szürkesége. Ez az időszak egyszerre ad lehetőséget a visszahúzódásra és arra, hogy még megőrizzük a nyár lendületét.

A divatban pedig talán ilyenkor érzem magam a legszabadabbnak – végre játszhatok a rétegekkel, a színekkel és a textúrákkal anélkül, hogy megsülnék, vagy éppen megfagynék, ha elhagyom a lakást.

Imádom a romantikusan könnyed nyári stílust, de ahogy lassan beköszönt az ősz, valami bennem is átalakul. Már nem érzem veszteségnek a nyár végét, inkább úgy tekintek rá, mint egy új fejezetre. Ez szerintem főleg annak köszönhető, hogy az elmúlt években egyre jobban ráhangolódtam a ciklikusságra: nőként és tágabb értelemben is igyekszem együtt áramolni a természettel, az élettel.

Talán ezért van az, hogy a napfordulók környékén mindig új lendületet kapok – ennek tükrében pedig már az ősz sem egy kötelező, szürke állomás, hanem egy izgalmas átmenet, amelyben rengeteg szépség rejlik.

A piacon egyszerre találom meg a nyár zamatos utóhangjait és az ősz első, lédús ajándékait.

Szeretem, hogy ilyenkor indul a borászati szezon, hogy lépten-nyomon gombákba botlunk az erdőben, és hogy a túrák során már nem a tikkasztó hőség kísér szúnyogáradat társaságában.

Évről évre beiktatunk egy rövid utószezoni utazást is kettesben, ami számomra különlegesen szép lezárása a nyárnak, egyfajta ünneplés. Csak amikor hazatérünk, akkor vagyok hajlandó igazán átengedni magam az őszi hangulatnak: a teraszt és az otthonunkat ilyenkor öltöztetem át a szezonnak megfelelően és ekkor fordulok rá a ruhatáram átalakítására is.

Rétegek, amikben jól érzem magam

A kora őszi divatban az a legjobb, hogy végre játszhatok a rétegekkel. Egyik nap még szandálban indulok útnak, egy ejtett blúzzal a vállamon, másnap viszont már jól esik belebújni egy puha pulóverbe vagy egy hosszú poncsóba.

A napközbeni hőmérséklet-ingadozás ilyenkor nem bosszantó, hanem inkább inspiráló – mintha a természet is arra hívna, hogy variáljak és kísérletezzek. Bár a skinny nadrágok állítólag kimentek a divatból, nekem még mindig megvan a kedvenc őszi szettem: skinny, poncsó és vastag talpú bakancs.

