7 döbbenetes tény a szeptemberi napéjegyenlőségről, amit eddig nem tudtál

Azonos hosszúságú nappal és éjszaka
Sokan nem is tudják, hogy a napéjegyenlőség során a nappal és az éjszaka időtartama pontosan egyenlő. A legtöbb országban ilyenkor a nappal és az éjszaka egyaránt 12 órás. Ez a különleges egyensúly érinti az egész világot, és minden évben szeptember 22-én vagy 23-án következik be.
E különleges nap során a Föld forgástengelye pontosan merőleges a Nap sugaraira. Ez a pozíció minden évben kétszer fordul elő: egyszer tavasszal, egyszer pedig ősszel.
