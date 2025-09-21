7 döbbenetes tény a szeptemberi napéjegyenlőségről, amit eddig nem tudtál

A szeptemberi napéjegyenlőség, bár minden évben bekövetkezik, mégis számos titkot rejt, amelyekről sokan nem is tudnak. A napéjegyenlőség az egyik legvarázslatosabb természetes jelenség, amely megtestesíti az őszi szelek érkezését és a nyári meleg végét.

Azonos hosszúságú nappal és éjszaka

Sokan nem is tudják, hogy a napéjegyenlőség során a nappal és az éjszaka időtartama pontosan egyenlő. A legtöbb országban ilyenkor a nappal és az éjszaka egyaránt 12 órás. Ez a különleges egyensúly érinti az egész világot, és minden évben szeptember 22-én vagy 23-án következik be.

E különleges nap során a Föld forgástengelye pontosan merőleges a Nap sugaraira. Ez a pozíció minden évben kétszer fordul elő: egyszer tavasszal, egyszer pedig ősszel.

