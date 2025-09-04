Így frissítsd szeptemberben a gardróbodat, hogy bárhová nyúlj is, szuper szetted legyen
istockphoto.com

Nagy Emília
Írta 2025.09.04.

Van abban valami izgalmas, amikor vége a nyárnak, és a levegőben már ott bujkál az ősz. Nemcsak az időjárás változik, hanem a hangulatunk, a napi ritmusunk és persze a stílusunk is. Ha szeretnél egy olyan gardróbot, ami reggelente nem stresszt, hanem inspirációt ad, most van itt a legjobb idő, hogy kicsit újratervezd. Szeptember tökéletes alkalom arra, hogy átgondold: mi az, ami marad, és mi az, amiből ideje továbblépni. Hoztam neked öt gardróbfrissítő tippet, amikkel bárhová nyúlsz majd, szuper szetted lesz.

1. Új szemmel nézd át a basic darabokat

Minden szezonváltás előtt érdemes végignézni, milyen állapotban vannak az alapdarabjaid. Nem, most nem a fast fashion boltok új basic kollekciójára gondolok, hanem arra a fehér pólóra, amit tavaly szeptemberben is szerettél volna hordani, de mostanra kissé kifakult. Vagy arra a fekete nadrágra, amit minden meetingre felveszel, de a szára már kezd bolyhosodni.

Az alapdarabok a szezon igazi túlélői – farmer, fehér ing, egyszínű póló, jól szabott blazer. Ezek azok, amikre mindig rá tudsz építeni. A stylistok, például Allison Bornstein, gyakran hangsúlyozzák: a jó gardrób titka nem a mennyiség, hanem a gondosan válogatott, jól karbantartott alapokban rejlik. Ha most pár kulcsdarabot lecserélsz, az egész szetted frissebbnek fog hatni, még akkor is, ha ugyanazokat a kiegészítőket viseled hozzájuk.

2. Merj játszani a textúrákkal

Ősszel a rétegezés nemcsak praktikus, hanem stílusos játék is lehet. A sima pamut felsők helyett most érdemes beszerezni néhány izgalmasabb anyagú darabot. Gondolj kordbársony ingre, vékony kötött mellényre vagy akár bőrszerű hatású midi szoknyára. A divatbemutatókon – például a Prada vagy a Miu Miu őszi kollekcióiban – idén erősen jelen vannak a mixelt textúrák: bőr mellé selyem, gyapjú mellé csillogó anyag.

Ha attól tartasz, hogy túl sok lesz, kezdd kicsiben. Egy egyszerű farmerhez vegyél fel plüss hatású felsőt vagy egy fényes, szatén bomber dzsekit. Azonnal más lesz a hangulatod, mert a textúra kiemeli a legegyszerűbb szettet is.

