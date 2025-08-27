Szeptemberi energiák: ezek a csillagjegyek kapják a legerősebb támogatást
istockphoto.com

Farkas Izabella
Írta 2025.08.27.

A szeptemberi hónap nemcsak az ősz beköszöntét hozza magával, hanem izgalmas és energikus asztrológiai változásokat is. Néhány csillagjegy számára ez az időszak különösen kedvező lehet, köszönhetően a bolygók különleges elhelyezkedésének és azok hatásainak. Bár mindenkire másképp hatnak ezek az energiák, bizonyos jegyek kiemelkedően sok támogatást élvezhetnek ebben a hónapban.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A Szűz időszak dominánssá válik

Mivel szeptember jelentős része a Szűz jegy uralma alatt áll, nem meglepő, hogy azok, akik a precizitásukról, szervezettségükről és analitikus gondolkodásukról híresek, ebben az időszakban különösen eredményesek lehetnek. A Merkúr, mint uralkodó bolygó, segít abban, hogy ezek a csillagjegyek tisztán lássanak és rendszerezetten haladjanak a kitűzött céljaik felé.

Emellett a föld elem hangsúlya segít a gyakorlatias és pragmatikus megközelítésben, és lehetőséget ad arra, hogy a racionalitásuknak köszönhetően stabil alapokat teremtsenek a jövőbeli sikerekhez.

