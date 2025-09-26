Szeptember 26. időjárás: Ma már kabát is kell!

Ma Magyarországon, 2025. szeptember 26-án, átlagosan 20-23 fok körüli nappali hőmérséklet várható, mely az évszakra jellemző enyhébb, őszies időt jelez.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Óránkénti bontásban:

Reggelente körülbelül 10-12 fok lehet, enyhén hűvös idővel, de fagy nem várható.

Délelőtt fokozatosan 16-18 fokig emelkedik a hőmérséklet, napos, vagy részben felhős időben .

. Délutánonként a maximum-hőmérséklet 20-23 fok között alakul, a legtöbb helyen mérsékelt napsütéssel.

Este 16 fok köré hűl vissza a levegő.

Csapadék szempontjából ma általában száraz időre lehet számítani, kevés vagy elvétve előforduló zápor nem zárható ki, különösen az ország északi és nyugati tájain lehetnek néhol gyengébb felhősödések.

Szélirányban a déli-délnyugati, délután az északi, északkeleti szél mérsékelten élénk lehet, főként a hegyvidékeken, de az idő nagyobb részében kellemes, enyhe légmozgás jellemzi a napot. Olvass még a témában Szeptember 8.: Hűvös hajnalok, de napközben ennyi fokra melegszik Friss pollenjelentés: ma nehéz napjuk lehet az allergiásoknak Pollenriadó: ma parlagfű és nyírfa támad – óvd magad! Pollenveszély: erre figyeljenek az allergiások!

A pollenhelyzet ma mérsékelten terhelő az allergiások számára, leginkább az őszi allergén növények pollenkoncentrációja mérhető, amelyek enyhébb tüneteket okozhatnak érzékenyeknél.

Összességében ma Magyarországon enyhe, napos és huzamosan csapadékmentes idő várható, amely ideális lehet a szabadban való tartózkodásra, de az allergiásoknak érdemes figyelniük az őszi pollenhatásra.