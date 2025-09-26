Szeptember 26. időjárás: Ma már kabát is kell!

Óránkénti bontásban:
- Reggelente körülbelül 10-12 fok lehet, enyhén hűvös idővel, de fagy nem várható.
- Délelőtt fokozatosan 16-18 fokig emelkedik a hőmérséklet, napos, vagy részben felhős időben.
- Délutánonként a maximum-hőmérséklet 20-23 fok között alakul, a legtöbb helyen mérsékelt napsütéssel.
- Este 16 fok köré hűl vissza a levegő.
Csapadék szempontjából ma általában száraz időre lehet számítani, kevés vagy elvétve előforduló zápor nem zárható ki, különösen az ország északi és nyugati tájain lehetnek néhol gyengébb felhősödések.
Szélirányban a déli-délnyugati, délután az északi, északkeleti szél mérsékelten élénk lehet, főként a hegyvidékeken, de az idő nagyobb részében kellemes, enyhe légmozgás jellemzi a napot.
A pollenhelyzet ma mérsékelten terhelő az allergiások számára, leginkább az őszi allergén növények pollenkoncentrációja mérhető, amelyek enyhébb tüneteket okozhatnak érzékenyeknél.
Összességében ma Magyarországon enyhe, napos és huzamosan csapadékmentes idő várható, amely ideális lehet a szabadban való tartózkodásra, de az allergiásoknak érdemes figyelniük az őszi pollenhatásra.