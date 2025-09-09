A nyárias meleget zivatarok szakítják meg, hidegfront közelít

Ma, 2025. szeptember 9-én Magyarországon a nappali hőmérséklet 24-26 fok között alakul, ami még a nyárias meleg időt idézi. A reggeli órákban várhatóan 15-17 fok lehet, majd délutánra emelkedik az idő, legfeljebb 26 fokig. Éjszakára 13-15 fok között hűl le a levegő.

Az óránkénti részletezés így alakul:

Reggel (6-9 óra): 15-18 fok, kevés felhővel, csapadék nem valószínű, szél gyenge, 5-10 km/órás északkeleti irányba.

Délelőtt (9-12 óra): 20-23 fok, többnyire napos idő, szél mérsékelt, 10-15 km/órás északkeleti.

Délután (12-18 óra): 24-26 fok, változóan felhős idővel, de nagyobb eső nem várható, szél erősödik kissé, 15-20 km/órás északkeleti.

Kora este (18-21 óra): 20-22 fok, felhősödés előfordulhat, csapadék esélye csekély, szél mérsékelt.

Éjszaka (21-24 óra): 13-15 fok, derült vagy enyhén felhős, szél gyenge.

Csapadék tekintetében a mai nap nagyobb eső vagy zivatar nem várható, az idő általában változékony, de száraz marad, és az aszályos időjárás még fennmarad.

A szél főként északkeleti irányból fúj, gyenge vagy mérsékelt erősséggel, estére kissé mérséklődik.

Ami a pollenhelyzetet illeti, a mai napra az allergiásoknak enyhe-közepes pollenkoncentráció várható. Főként az éger, nyír és csalán pollenek lehetnek jelen a levegőben, amelyek a szeptemberi időszakban szokásosak. Célszerű reggel és este szellőztetni, valamint napközben ha lehet, kerülni a hosszabb tartózkodást a szabadban, hogy csökkentsd az allergiás tünetek kockázatát.

