A nyárias meleget zivatarok szakítják meg, hidegfront közelít

Az óránkénti részletezés így alakul:
- Reggel (6-9 óra): 15-18 fok, kevés felhővel, csapadék nem valószínű, szél gyenge, 5-10 km/órás északkeleti irányba.
- Délelőtt (9-12 óra): 20-23 fok, többnyire napos idő, szél mérsékelt, 10-15 km/órás északkeleti.
- Délután (12-18 óra): 24-26 fok, változóan felhős idővel, de nagyobb eső nem várható, szél erősödik kissé, 15-20 km/órás északkeleti.
- Kora este (18-21 óra): 20-22 fok, felhősödés előfordulhat, csapadék esélye csekély, szél mérsékelt.
- Éjszaka (21-24 óra): 13-15 fok, derült vagy enyhén felhős, szél gyenge.
Csapadék tekintetében a mai nap nagyobb eső vagy zivatar nem várható, az idő általában változékony, de száraz marad, és az aszályos időjárás még fennmarad.
A szél főként északkeleti irányból fúj, gyenge vagy mérsékelt erősséggel, estére kissé mérséklődik.
Ami a pollenhelyzetet illeti, a mai napra az allergiásoknak enyhe-közepes pollenkoncentráció várható. Főként az éger, nyír és csalán pollenek lehetnek jelen a levegőben, amelyek a szeptemberi időszakban szokásosak. Célszerű reggel és este szellőztetni, valamint napközben ha lehet, kerülni a hosszabb tartózkodást a szabadban, hogy csökkentsd az allergiás tünetek kockázatát.