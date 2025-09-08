Szeptember 8.: Hűvös hajnalok, de napközben ennyi fokra melegszik

Ma, 2025. szeptember 8-án Magyarországon változékony, de alapvetően napos időre számíthatsz, kevés helyen lehetnek elszórtan záporok, főként az ország keleti és délkeleti részén.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az időjárás óránkénti előrejelzése a következő:

Reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet 16-18 fok körül alakul, a légmozgás gyenge, szélsebesség 5-10 km/h.

Délelőtt 9 és 12 óra között a hőmérséklet emelkedik 22-25 fokra, a nap folyamán gomolyfelhők jelenhetnek meg, de a napsütés dominál. A szél továbbra is gyenge vagy mérsékelt, 10-15 km/h körül.

Délután 12 és 15 óra között a legmagasabb hőmérséklet 27-30 fok között várható, délkeleten lehet a legmelegebb. Az ország keleti részén kisebb záporok, esetleg zivatarok kialakulása lehetséges, melyek környékén erős széllökések is előfordulhatnak.

Kora este 15 és 18 óra között a hőmérséklet lassan csökken 23-26 fokra, a szél mérsékelt marad, 15-20 km/h.

Este 18 és 21 óra között a hőmérséklet 19-22 fok között alakul, a légmozgás tovább gyengül, csapadék már kevésbé valószínű.

Éjjel 21 óra után 16-18 fok közé hűl a levegő, a szél gyenge lesz.

A csapadék valószínűsége főként a keleti tájakon 20-40% körül alakul, máshol alacsony, 10% alatt.

A szél iránya napközben változó, de főként délnyugati, délkeleti irányból fúj, a zivatarok környékén erős, 40-50 km/h-s széllökések is előfordulhatnak. Mások ezeket olvassák Őszi időjárás várható? Friss időjárás jelentés Mit hoz a mai időjárás? Így alakul a péntekünk A parlagfű pollenszintje a csúcson – Lehet tenni bármit? Ma ideális nyári időjárásunk van, ennyi fok várható

A mai pollenhelyzet allergiások számára mérsékelt, főként parlagfű és csalán pollenkoncentrációja közepes szintű. Ez azt jelenti, hogy érzékenyeknél enyhe vagy közepes allergiás tünetek jelentkezhetnek, különösen a szelesebb órákban.

A cikk folytatódik, lapozz!