Kezdődik az ideális őszi idő – Mit hoz a mai időjárás?

Az órákra bontott előrejelzés nagyjából így néz ki:
- 6-9 óra között 18-20 fok körül alakul a hőmérséklet, a reggel még kellemesen hűvös, párás lehet.
- 9-12 óra között lassan emelkedik a hőmérséklet 22-24 fokra, a nap részben felhős, de többnyire napos idő várható.
- 12-15 óra között a csúcshőmérséklet eléri a 26-28 fokot, ekkor már több felhő is megjelenhet, de csapadék nagy valószínűséggel nem lesz.
- 15-18 óra között enyhe felhősödés mellett 25-27 fok körül marad a hőmérséklet, szél mérsékelt, 10-20 km/h sebességgel fújhat, főként déli, délkeleti irányból.
- 18-21 óra között 22-24 fokig hűl az idő, a szél továbbra is mérsékelt marad, csapadék nem valószínű.
- 21-24 óra között 19-21 fokot mérhetünk, szél gyengül, a levegő már hűvösebb, nyugodtabb lesz az éjszaka.
Csapadék ma nem várható, legfeljebb helyenként, főként a késő délutáni órákban alakulhat ki szórványos zápor, de ez csak kisebb eséllyel fordul elő.
A mai pollenhelyzet alapján allergiások számára közepes szintű pollenterhelés várható, főként parlagfű és fűfélék pollenje lehet jelen a levegőben. Ezért, ha érzékeny vagy, érdemes a reggeli és kora esti órákban kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást, illetve a megfelelő allergia elleni védekezést alkalmazni.
Összességében a mai nap Magyarországon kellemes, nyárias idővel, mérsékelt széllel és alacsony csapadék-eséllyel telik, miközben az allergiásoknak érdemes figyelniük a közepes pollenkoncentrációra.