Kezdődik az ideális őszi idő – Mit hoz a mai időjárás?
unsplash.com

Címlap / Időjárás / Kezdődik az ideális őszi idő –...

Kezdődik az ideális őszi idő – Mit hoz a mai időjárás?

Arany Inez
Írta 2025.09.03.

Ma, 2025. szeptember 3-án Magyarországon változékony, de alapvetően kellemes időjárás várható. A nappali hőmérsékletek a 24-28 fok között alakulnak, így még a nyárias meleg érzetét keltik.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az órákra bontott előrejelzés nagyjából így néz ki:

  • 6-9 óra között 18-20 fok körül alakul a hőmérséklet, a reggel még kellemesen hűvös, párás lehet.
  • 9-12 óra között lassan emelkedik a hőmérséklet 22-24 fokra, a nap részben felhős, de többnyire napos idő várható.
  • 12-15 óra között a csúcshőmérséklet eléri a 26-28 fokot, ekkor már több felhő is megjelenhet, de csapadék nagy valószínűséggel nem lesz.
  • 15-18 óra között enyhe felhősödés mellett 25-27 fok körül marad a hőmérséklet, szél mérsékelt, 10-20 km/h sebességgel fújhat, főként déli, délkeleti irányból.
  • 18-21 óra között 22-24 fokig hűl az idő, a szél továbbra is mérsékelt marad, csapadék nem valószínű.
  • 21-24 óra között 19-21 fokot mérhetünk, szél gyengül, a levegő már hűvösebb, nyugodtabb lesz az éjszaka.

Csapadék ma nem várható, legfeljebb helyenként, főként a késő délutáni órákban alakulhat ki szórványos zápor, de ez csak kisebb eséllyel fordul elő.

A mai pollenhelyzet alapján allergiások számára közepes szintű pollenterhelés várható, főként parlagfű és fűfélék pollenje lehet jelen a levegőben. Ezért, ha érzékeny vagy, érdemes a reggeli és kora esti órákban kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást, illetve a megfelelő allergia elleni védekezést alkalmazni.

Mások ezeket olvassák

Összességében a mai nap Magyarországon kellemes, nyárias idővel, mérsékelt széllel és alacsony csapadék-eséllyel telik, miközben az allergiásoknak érdemes figyelniük a közepes pollenkoncentrációra.

Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK