Kezdődik az ideális őszi idő – Mit hoz a mai időjárás?

Ma, 2025. szeptember 3-án Magyarországon változékony, de alapvetően kellemes időjárás várható. A nappali hőmérsékletek a 24-28 fok között alakulnak, így még a nyárias meleg érzetét keltik.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az órákra bontott előrejelzés nagyjából így néz ki:

6-9 óra között 18-20 fok körül alakul a hőmérséklet, a reggel még kellemesen hűvös, párás lehet.

9-12 óra között lassan emelkedik a hőmérséklet 22-24 fokra, a nap részben felhős, de többnyire napos idő várható.

12-15 óra között a csúcshőmérséklet eléri a 26-28 fokot, ekkor már több felhő is megjelenhet, de csapadék nagy valószínűséggel nem lesz.

15-18 óra között enyhe felhősödés mellett 25-27 fok körül marad a hőmérséklet, szél mérsékelt, 10-20 km/h sebességgel fújhat, főként déli, délkeleti irányból.

18-21 óra között 22-24 fokig hűl az idő, a szél továbbra is mérsékelt marad, csapadék nem valószínű.

21-24 óra között 19-21 fokot mérhetünk, szél gyengül, a levegő már hűvösebb, nyugodtabb lesz az éjszaka.

Csapadék ma nem várható, legfeljebb helyenként, főként a késő délutáni órákban alakulhat ki szórványos zápor, de ez csak kisebb eséllyel fordul elő.

A mai pollenhelyzet alapján allergiások számára közepes szintű pollenterhelés várható, főként parlagfű és fűfélék pollenje lehet jelen a levegőben. Ezért, ha érzékeny vagy, érdemes a reggeli és kora esti órákban kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást, illetve a megfelelő allergia elleni védekezést alkalmazni. Mások ezeket olvassák Augusztus 20. időjárása a meleget és a hideget is elhozza Ma augusztus végi melegrekord várható. Friss időjárás jelentés Igazi támadás, amit a parlagfű művel. Készülj az allergiára! Pollenriadó augusztus 19.: Parlagfű és csalánfélék szórnak magas koncentrációban!

Összességében a mai nap Magyarországon kellemes, nyárias idővel, mérsékelt széllel és alacsony csapadék-eséllyel telik, miközben az allergiásoknak érdemes figyelniük a közepes pollenkoncentrációra.