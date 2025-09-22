Szeptember 22. névnapjai: Móric, Írisz és Ottó – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?

Móric névnapja ma különösen hangsúlyos, mert ez a név a latin Mauritiusból származik, ami eredetileg „mór”, „szerecsen” jelentéssel bír. Azok, akiket Móricnak hívnak, általában kitartó, erős egyéniségek, akik stabilak és megbízhatóak. Gyakran céltudatosak és határozottak, a nevük tükrözi a belső tartást és a megfontolt természetet. Ebben a névben benne van a múlt és a tradíció is, hiszen régi keresztény szent nevéből ered.
Tamás név nagyon sokak számára ismert és időtálló. Eredetileg az arámi „Ikke” szóból származik, jelentése „iker”. A Tamás névnapos emberek általában kíváncsi természetűek, nyitottak az új élményekre, ugyanakkor erős igazságérzettel rendelkeznek. Személyiségük kétarcú lehet: egyszerre lehetnek makacsok és együttérzők is. Tamások jelentős szerepet töltöttek be a történelemben és az irodalomban, gyakran bontakoztatják ki vezetői képességeiket.
A ma ünnepelt többi név közül az Írisz különlegessége, hogy egy görög mitológiai név, jelentése „szivárvány” vagy „nősziromvirág”. Az Írisz névvel illetett nők gyakran kreatívak, érzékenyek, és művészi hajlamúak.
Az Ottó név germán eredetű, jelentése „birtok” vagy „vagyon”, úgyhogy az Ottó nevűek gyakran céltudatosak és szeretik a stabilitást mind az anyagi, mind az élet egyéb területein.