Időjárás szeptember 21.: Nyárias meleg várható, de történhetnek még meglepetések

Ma, 2025. szeptember 21-én Magyarországon várhatóan enyhén meleg, mérsékelten változékony idő lesz.

Óránkénti előrejelzés:

Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet 14-17 °C körül alakul, csapadék nem valószínű, a szél gyenge, délnyugati irányú.

Délelőtt 9-től 12 óráig a hőmérséklet emelkedik 18-21 °C-ra, átmeneti napos időszakok várhatók, szél mérsékelt marad, 10-15 km/h sebességgel.

Délután 12-től 15 óráig 22-25 °C között alakul a hőmérséklet, némi gomolyfelhő-képződés lehet, kis esélye záporoknak, a szél élénkebb lehet 15-20 km/h sebességgel északnyugati irányból.

Kora este 15-től 18 óráig a hőmérséklet lassan csökken 19-21 °C-ra, csapadék továbbra is elvétve fordulhat elő, a szél mérséklődik.

Az esti órákban 18-tól 21 óráig 16-18 °C várható, többnyire felhős idő, csapadék kicsi valószínűséggel, a szél gyenge.

A mai nap folyamán a nappali csúcs hőmérséklet 25 fok körül alakul, mérsékelt széllel és elszórt felhőkkel, valamint minimális csapadékkal.

A pollenhelyzet tekintetében ma a parlagfű pollenkoncentráció továbbra is magas, emiatt allergiásoknál fokozódhatnak a tünetek. Ha parlagfű allergiád van és eddig nem kezdtél el gyógyszert szedni, már nem ajánlott most elkezdeni, viszont helyi kezelések, mint orrcseppek vagy szemcseppek enyhíthetik a kellemetlenségeket átmenetileg.

Összességében a mai időjárás kedvez a szabadban tartózkodásnak, de az allergiások figyeljenek a pollenhatásra, és készüljenek fel a tünetek kezelésére.