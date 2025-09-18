Időjárás szeptember 18.: Kisüthet a nap, de délután már nem lesz kellemes

2025. szeptember 18-án Magyarországon változékony, de alapvetően mérsékelten meleg idő várható.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Reggel 6 órától 9 óráig általában 12-14 fok körüli hőmérsékletre számíthatsz. Az ég részben felhős, csapadék nincs, a szél mérsékelt, északnyugati irányból 10-20 km/h sebességgel fúj.

Délelőtt 9 és 12 óra között a hőmérséklet emelkedik, 18-20 fok körül alakul, de északnyugaton előfordulhat több felhő. Eső vagy zápor ritkán fordul elő, de helyenként gyenge zápor előfordulhat. A szél élénk lehet, 20-30 km/h, főként az északnyugati tájakon.

Délután 12 és 15 óra között a hőmérséklet 22-24 fok között várható. A változó felhőzet mellett délután helyenként kisebb záporok előfordulhatnak, főként a Dunántúlon. A szél élénk, helyenként erős lökésekkel, 30-40 km/h között, szintén északnyugati irányból.

Este 15 és 18 óra között hűlés kezdődik, 19-21 fokra csökken a nappali meleg, továbbra is változóan felhős az ég. Csapadék ritka, szél mérsékeltté enyhül.

A cikk folytatódik, lapozz!