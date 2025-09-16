Szeptember 16.: Hűvös a reggel, napközben sem lesz nagy melegünk

Ma, 2025. szeptember 16-án Magyarországon változékony, de alapvetően enyhe időjárás várható.

Reggelente légköri hőmérséklet körülbelül 11-13 Celsius-fok között alakul, a nappali órákban pedig 19-22 fokig melegszik az idő. Délelőtt és kora délután nagyobb az esély szórványos záporokra, különösen a hegyvidéki és középső területeken, a csapadék valószínűsége 30-40 százalék körül mozog. Este csökken a csapadék esélye, és egyre több helyen kezd kitisztulni az ég.

A szél mérsékelt marad, szélsebesség 15-25 km/h között valószínűsíthető, főként délnyugati irányból fúj majd, amely enyhe hűsítő hatást hoz. A légmozgás nem lesz erőteljes, de a záporos időszakokban élénkebb széllökések előfordulhatnak.

Pollenhelyzet szempontjából a szeptember közepi időszak már mérsékeltebb terhelést jelent. A levegőben még előfordulhat parlagfű és üröm pollen, azonban koncentrációjuk csökkenő tendenciájú, így az allergiások enyhébb tünetekre számíthatnak, de érzékenyeknek továbbra is javasolt a szabadban való tartózkodás korlátozása, különösen záporos, szeles időszakokban.

A mai nap óránkénti bontásban enyhén hűvös reggel, napközben kellemes, enyhe meleg, rövid záporokkal, mérsékelt délnyugati széllel várható. Az allergiásoknak figyelniük kell a még jelenlévő pollenekre, de a helyzet javuló.