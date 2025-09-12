Ma Mária, Ibolya és Irma névnapja van – milyen személyiséget rejt a nevük?
iStock

Címlap / Névnapok / Ma Mária, Ibolya és Irma névnapja van –...

Ma Mária, Ibolya és Irma névnapja van – milyen személyiséget rejt a nevük?

Arany Inez
Írta 2025.09.12.

Ma, 2025. szeptember 12-én Magyarországon a legfontosabb névnapok a Mária, Irma, Ibolya, Gujdó, Marion, Palóma, Szelestény és Tóbiás névnapjai.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Mária névnapja a legkiemelkedőbb ezen a napon, hiszen ez az egyik leggyakoribb és legfontosabb női név Magyarországon. A név héber eredetű, jelentése „keserűség” vagy „kívánság gyermek”, de keresztény hagyomány szerint Mária a Jézus anyja, ezért mély vallási jelentőséggel bír. Azok, akik ma a Mária nevet viselik, általában erős akaratú, családcentrikus személyiségek, akik mélyen kötődnek az értékekhez és hagyományokhoz. Híres személyiség például Mária Terézia, a Habsburg Birodalom legendás uralkodónője, aki hatalmas befolyással volt Európa történelmére.

Az Irma név germán eredetű, jelentése „nagy, erős”. Az Irma névnaposok jellemzője, hogy kitartóak, bátor és gyakran vezetői szerepet töltenek be. A névhez kötődő történetekben Irma gyakran a szilárd jellemű, határozott nő figurája. Egy híres Irma például Irma Grese, bár ő inkább negatív történelmi kontextusban ismert. Az Irma nevet ma tisztelet övezi, főként az erő és állhatatosság szimbólumaként.

Ibolya a névnap további fontos résztvevője ezen a napon. Ez a magyar virágnév eredetű keresztnév a természethez való közelséget, szépséget és tisztaságot jelképezi. Az Ibolya névvel rendelkező személyek gyakran érzékenyek, esztétikusak, és szeretetteljes természetűek.

Mások ezeket olvassák

Gujdó egy olasz eredetű név, amely kevésbé ismert, de a mai nap névnapjai között szerepel. A Gujdó név kevésbé elterjedt, így egyedibb karaktert ad viselőjének.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ma Mária, Ibolya és Irma névnapja van – milyen személyiséget rejt a nevük?

Ma Mária, Ibolya és Irma névnapja van – milyen személyiséget rejt a nevük?
Ma kellemes meleg és gyenge eső várható az ország nagy részén

Ma kellemes meleg és gyenge eső várható az ország nagy részén
Ezért olyan különlegesek az áprilisban született gyerekek

Ezért olyan különlegesek az áprilisban született gyerekek
„A barátnőm ugyanazt a sminkterméket használja 15 éve” – Szépségápolási személyiségfejtő

„A barátnőm ugyanazt a sminkterméket használja 15 éve” – Szépségápolási személyiségfejtő
15 állat, aki ha megjelenik az életedben, spirituális hatással lesz rád

15 állat, aki ha megjelenik az életedben, spirituális hatással lesz rád
„Nem esik nehezemre gyönyört adni, de kapni igen.” 10 meglepő „szex-vallomás” sztároktól

„Nem esik nehezemre gyönyört adni, de kapni igen.” 10 meglepő „szex-vallomás” sztároktól
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK