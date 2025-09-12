Ma kellemes meleg és gyenge eső várható az ország nagy részén

Ma, 2025. szeptember 12-én Magyarországon változékony, de viszonylag kellemes időjárásra számíthatsz.

Ma, 2025. szeptember 12-én Magyarországon változékony, de viszonylag kellemes időjárásra számíthatsz.

Budapesten és környékén a nappali hőmérséklet körülbelül 23 fok körül alakul, míg reggelente 13 fok körül lesz hűvösebb. A levegő kellemesen langyos, de az éjszakai órákra hűvösebb lesz, 13 fok körül.

A csapadék valószínűsége ma közepes, hiszen a nap folyamán lehetnek kisebb záporok, összesen körülbelül 5 mm eső várható, így néhány órában előfordulhat eső, de nem folyamatosan esik majd.

A szél ma mérsékelt lesz, nagyjából 9 km/h sebességgel fúj, iránya főként dél-nyugati, nem lesz túlságosan zavaró, inkább kellemes frissítő hatású.

Óránkénti bontásban az időjárás így alakul:

Reggel 6-9 óráig: 13-15 fok, felhős idő, kevés szél, csapadék esélye kis mértékű

Délelőtt 9-12 óra között: 18-20 fok, részben napos idő, de felhők is megjelennek, szél enyhén erősödik

Délben és kora délután 12-15 óráig: 22-23 fok, több órás napsütés várható, időszakos felhőzet, sóhajtozó szél

Kora este 15-18 óráig: 20-21 fok, erősebb felhősödés, kisebb zápor lehet, szél élénkebb

Este 18-21 óráig: 17-18 fok, változó felhőzet, csapadék esélye csökken, szél mérséklődik

A pollenhelyzet ma Magyarországon mérsékelt allergiás terhelést jelez, főként az útifű, csalán és parlagfű pollenek vannak jelen, ezért allergiásoknak javasolt a reggeli és kora délelőtti órákban kerülni a huzamosabb kinti tartózkodást, valamint asztmás vagy érzékeny személyeknek ajánlott az orvosi készítmények használata.

Összességében ma Magyarországon kellemes, de változékony, enyhén csapadékos napra számíthatsz, ami egyáltalán nem zavaró, ha felkészülsz egy esőkabátra és az allergén pollenekre.