Szeptember 11.: Napos, nyárias idő, de estére hidegfront érkezik!

2025. szeptember 11-én Magyarországon a mai időjárás változékony lesz, de általában kellemes, enyhén meleg őszies jelleget mutat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Reggel 6 órától kezdve 15-16 Celsius fok körüli hőmérséklet várható, amely délelőtt folyamán fokozatosan emelkedik 20-22 Celsius fokra. A déli órákban, 12-15 óra között a legmelegebb, 24-26 fok körüli értékeket mérhetünk.

A csapadék valószínűsége a reggeli és kora délelőtti órákban alacsony, 10-15% körül alakul, majd délután 15-20% esély van kisebb záporokra elszórtan, főleg a keleti és északkeleti tájakon.

A szél általában mérsékelt marad, 10-20 km/h sebességgel, délkeleti irányból fúj ma. Az esti órákban halkul, 5-10 km/h sebességre csökken. Mások ezeket olvassák Ma erős tüneteket is produkálhatnak az allergiások. Pollenhelyzet Magyarországon A parlagfű és lágyszárúak pollenszintje tovább nő – allergiások vigyázzanak! Érkezik a lehűlés, végre nincsenek izzasztó éjszakák Tombol a parlagfű ma a levegőben – Fel lehet rá készülni?

A pollenhelyzet a mai napon továbbra is magas. A késő nyári és kora őszi növények pollenjei, mint a parlagfű, fekete üröm, libatop és kanadai aranyvessző okoznak jelentős allergiás reakciókat. Allergiásoknak ma is fontos a pollenhelyzet figyelése, és a szükséges védekezés alkalmazása, mert a pollen koncentrációja magas, gyakori tüsszögésre, orrfolyásra, illetve szemviszketésre lehet számítani.

Összességében a mai nap enyhén meleg, részben felhős idővel, kevés eséllyel záporra, mérsékelt széllel, és magas pollenterheléssel telik Magyarországon.