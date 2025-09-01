Ekkora lehűlést és esőt hoz a hétvége. Friss időjárásjelentés
istockphoto.com

Ekkora lehűlést és esőt hoz a hétvége. Friss időjárásjelentés

Arany Inez
Írta 2025.09.01.

Ma, 2025. szeptember 1-jén Magyarországon a nap folyamán nyárias, kellemes időre számíthatsz, 24-26 fok közötti nappali hőmérséklettel. Az éjszaka még hűvösebb, 10-15 fok körüli értékek várhatók.

Óránkénti bontásban a következőképpen alakul az időjárás:

  • Reggel 6-9 óra között a hőmérséklet 15-18 fok körül lesz, a levegő még kissé hűvös, szél gyenge, észrevehető légmozgás nélkül.
  • Délelőtt 9-12 óra között a hőmérséklet gyorsan emelkedik 20-23 fokra, a napsütés fokozódik, szél mérsékelt, 10-15 km/h körüli déli-délkeleti irányból.
  • Délután 12-15 óra között a legmelegebb időszak következik, 24-26 fokig melegszik a levegő, szél enyhén élénk marad, időnként 15-20 km/h sebességgel, helyenként kisebb légmozgás is előfordulhat.
  • Kora este 15-18 óra között a hőmérséklet még 22-24 fok körül alakul, a szél csökken, többnyire gyenge marad.
  • Estefelé 18-21 óra között a hőmérséklet fokozatosan csökken 18-20 fokra, szél gyenge, csapadék valószínűsége minimális, alapvetően száraz idő várható.
  • Éjszaka 21-24 óra között a hőmérséklet tovább csökken 13-15 fok közé, a szél nyugati irányba fordulhat, gyenge marad.

Csapadék ma Magyarországon nem várható, az idő alapvetően napos, gomolyfelhőkkel, de zivatar vagy eső nem valószínű.

A szél a nap folyamán főként déli, délkeleti irányból fúj, 10-20 km/h közötti sebességgel, estére gyengül.

A pollenhelyzet az allergiások számára ma közepesen terhelő. A levegőben jelen vannak főként az útifű és parlagfű pollenek, melyek irritálhatják a pollenallergiásokat, de a koncentráció nem éri el a magas szintet. Érdemes figyelni a reggeli és kora esti órákat, amikor a pollenkoncentráció enyhén magasabb lehet.

