Melyik kutyafajta illene hozzád a személyiséged alapján – szakértők tanácsai

Extrovertált és energikus személyiségek
Extrovertált és energikus személyiségként, aki szereti a nyüzsgést és az aktív programokat, érdemes olyan kutyafajtát választanod, amelyik bírja a pörgést és a kalandvágyat. Ilyen fajta például a Labrador Retriever, amely nemcsak a családok kedvence, de imád kirándulni, játszani, és különösen jól tűri a társaságot. A Golden Retrieverről is elmondható ugyanez, amely rendkívül intelligens és emberszerető természetéről híres.
Dr. Stanley Coren, a kutyapszichológia egyik elismert szakértője a Border Collie-t is ajánlja azoknak, akik szeretik a kihívásokat. Ez a fajta intenzív energiaszintjével, kiemelkedő intelligenciájával és tanulási hajlamával tökéletes partner lehet az intenzív és változatos tevékenységekhez.