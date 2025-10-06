Melyik kutyafajta illene hozzád a személyiséged alapján – szakértők tanácsai
iStock

Melyik kutyafajta illene hozzád a...

Melyik kutyafajta illene hozzád a személyiséged alapján – szakértők tanácsai

Farkas Izabella
Írta 2025.10.06.

Ha azon gondolkodsz, hogy új négylábú barátot fogadj az életedbe, fontos szempont lehet, hogy a választott kutyafajta összhangban legyen a személyiségeddel. A kutyák, akárcsak az emberek, különböző természetűek, és a legjobb kombináció elérése érdekében érdemes figyelembe venni az egyéni pszichológiai jellemzőket és életstílust. Lássuk, mely fajták passzolnak leginkább különböző személyiségtípusokhoz!

Extrovertált és energikus személyiségek

iStock

Extrovertált és energikus személyiségként, aki szereti a nyüzsgést és az aktív programokat, érdemes olyan kutyafajtát választanod, amelyik bírja a pörgést és a kalandvágyat. Ilyen fajta például a Labrador Retriever, amely nemcsak a családok kedvence, de imád kirándulni, játszani, és különösen jól tűri a társaságot. A Golden Retrieverről is elmondható ugyanez, amely rendkívül intelligens és emberszerető természetéről híres.

Dr. Stanley Coren, a kutyapszichológia egyik elismert szakértője a Border Collie-t is ajánlja azoknak, akik szeretik a kihívásokat. Ez a fajta intenzív energiaszintjével, kiemelkedő intelligenciájával és tanulási hajlamával tökéletes partner lehet az intenzív és változatos tevékenységekhez.

    HOZZÁSZÓLÁSOK