Időjárás szeptember 25: Szeles, borongós reggel után délután felszakadozik az ég

Ma, 2025. szeptember 25-én Magyarországon többnyire hűvösebb, csapadékosabb idő várható, egy hullámzó hidegfront hatására. A nap folyamán jelentősebb változásokra számíthatsz az időjárásban.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Óránkénti bontásban a következők várhatók:

Reggelente még enyhén hűvös, 14-16 fok körüli hőmérsékletekkel indul a nap. A reggeli órákban általában borult vagy változóan felhős lehet az ég, helyenként eső is előfordulhat.

Délelőtt 16-18 fok körül alakul a hőmérséklet, és a csapadék valószínűsége fokozatosan nő, elsősorban a középső és északi területeken. Olvass még a témában A parlagfű és lágyszárúak pollenszintje tovább nő – allergiások vigyázzanak! Őszi időjárás várható? Friss időjárás jelentés Pollenriadó: ma is komoly allergiás tünetekre lehet számítani Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció

Délutánra a hőmérséklet maximuma 19-21 fok köré emelkedik, de a front miatt több helyen, főként a Dunántúlon és Észak-Magyarországon eső, záporok várhatók, néhol zivatar is kialakulhat.

A cikk folytatódik, lapozz!