Időjárás szeptember 25: Szeles, borongós reggel után délután felszakadozik az ég

Arany Inez
Írta 2025.09.25.

Ma, 2025. szeptember 25-én Magyarországon többnyire hűvösebb, csapadékosabb idő várható, egy hullámzó hidegfront hatására. A nap folyamán jelentősebb változásokra számíthatsz az időjárásban.

Óránkénti bontásban a következők várhatók:

Reggelente még enyhén hűvös, 14-16 fok körüli hőmérsékletekkel indul a nap. A reggeli órákban általában borult vagy változóan felhős lehet az ég, helyenként eső is előfordulhat.

Délelőtt 16-18 fok körül alakul a hőmérséklet, és a csapadék valószínűsége fokozatosan nő, elsősorban a középső és északi területeken.

Délutánra a hőmérséklet maximuma 19-21 fok köré emelkedik, de a front miatt több helyen, főként a Dunántúlon és Észak-Magyarországon eső, záporok várhatók, néhol zivatar is kialakulhat.

