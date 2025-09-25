Időjárás szeptember 25: Szeles, borongós reggel után délután felszakadozik az ég

Óránkénti bontásban a következők várhatók:
Reggelente még enyhén hűvös, 14-16 fok körüli hőmérsékletekkel indul a nap. A reggeli órákban általában borult vagy változóan felhős lehet az ég, helyenként eső is előfordulhat.
Délelőtt 16-18 fok körül alakul a hőmérséklet, és a csapadék valószínűsége fokozatosan nő, elsősorban a középső és északi területeken.
Délutánra a hőmérséklet maximuma 19-21 fok köré emelkedik, de a front miatt több helyen, főként a Dunántúlon és Észak-Magyarországon eső, záporok várhatók, néhol zivatar is kialakulhat.
