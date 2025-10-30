„Amikor a csapból ivott, a szívem is megállt” – Emberek, akik szegény országban nőttetek fel, mi volt a legmegdöbbentőbb nyugaton?
Unsplash

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / „Amikor a csapból ivott, a szívem is...

„Amikor a csapból ivott, a szívem is megállt” – Emberek, akik szegény országban nőttetek fel, mi volt a legmegdöbbentőbb nyugaton?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.30.

A pozitív kultúrsokk egy kevésbé fejlett ország után különösen megdöbbentő lehet a nyugati régióba költözve.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/10 Duda, lámpa

Duda, lámpa
Kairóban nőttem fel és a legfurcsább az volt számomra Európába érve, hogy az autók megállnak a lámpánál és átengedik a gyalogosokat. Nálunk táblák és a lámpák - viccen kívül - csak dísznek vannak és mindenki dudál. Balesetek nincsenek, csak rendezett káosz, állandó dudaszóval. A csendes, fegyelmezett közlekedés láttán leesett az állam, főleg akkor, mikor az autósok előzékenyen megálltak zebra nélkül is, hogy átengedjenek az úttesten.

2/10 Csapvíz

Csapvíz
Amikor először láttam Lengyelországban, hogy a lakótársam iszik a csapból, a szívem is megállt. Ha nálunk, Mexikóban csinálod ezt, akkor simán kolerás lehetsz.

Olvass még a témában

3/10 Séta

Séta
Kenyai nőként nem hittem el, hogy Németországban este 7 után is simán hazasétálhatok egyedül, senki nem fog megerőszakolni és/vagy kirabolni. A családom a mai napig nem hiszi el, hogy ez itt így van, nálunk ez annyira elképzelhetetlen.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„Amikor a csapból ivott, a szívem is megállt” – Emberek, akik szegény országban nőttetek fel, mi volt a legmegdöbbentőbb nyugaton?

„Amikor a csapból ivott, a szívem is megállt” – Emberek, akik szegény országban nőttetek fel, mi volt a legmegdöbbentőbb nyugaton?
„15 éve nem dolgozik” – Az ex, akivel jó, hogy nem alapítottál családot

„15 éve nem dolgozik” – Az ex, akivel jó, hogy nem alapítottál családot
5 poénos farsangi jelmezötlet nőknek, ha idén emlékezetesnek szeretnéd

5 poénos farsangi jelmezötlet nőknek, ha idén emlékezetesnek szeretnéd
10 jel, hogy nem vagy szerelmes – még akkor sem, ha azt hiszed

10 jel, hogy nem vagy szerelmes – még akkor sem, ha azt hiszed
Ezek a biztos jelei annak, hogy a barátnőd irigy rád

Ezek a biztos jelei annak, hogy a barátnőd irigy rád
Te is csinálod ezt a gyerek előtt? Tönkreteheti a tanulmányait

Te is csinálod ezt a gyerek előtt? Tönkreteheti a tanulmányait
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK