„Amikor a csapból ivott, a szívem is megállt” – Emberek, akik szegény országban nőttetek fel, mi volt a legmegdöbbentőbb nyugaton?

Kairóban nőttem fel és a legfurcsább az volt számomra Európába érve, hogy az autók megállnak a lámpánál és átengedik a gyalogosokat. Nálunk táblák és a lámpák - viccen kívül - csak dísznek vannak és mindenki dudál. Balesetek nincsenek, csak rendezett káosz, állandó dudaszóval. A csendes, fegyelmezett közlekedés láttán leesett az állam, főleg akkor, mikor az autósok előzékenyen megálltak zebra nélkül is, hogy átengedjenek az úttesten.



