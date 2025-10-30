„Amikor a csapból ivott, a szívem is megállt” – Emberek, akik szegény országban nőttetek fel, mi volt a legmegdöbbentőbb nyugaton?

A pozitív kultúrsokk egy kevésbé fejlett ország után különösen megdöbbentő lehet a nyugati régióba költözve.
1/10 Duda, lámpa
Kairóban nőttem fel és a legfurcsább az volt számomra Európába érve, hogy az autók megállnak a lámpánál és átengedik a gyalogosokat. Nálunk táblák és a lámpák - viccen kívül - csak dísznek vannak és mindenki dudál. Balesetek nincsenek, csak rendezett káosz, állandó dudaszóval. A csendes, fegyelmezett közlekedés láttán leesett az állam, főleg akkor, mikor az autósok előzékenyen megálltak zebra nélkül is, hogy átengedjenek az úttesten.
2/10 Csapvíz
Amikor először láttam Lengyelországban, hogy a lakótársam iszik a csapból, a szívem is megállt. Ha nálunk, Mexikóban csinálod ezt, akkor simán kolerás lehetsz.
Kenyai nőként nem hittem el, hogy Németországban este 7 után is simán hazasétálhatok egyedül, senki nem fog megerőszakolni és/vagy kirabolni. A családom a mai napig nem hiszi el, hogy ez itt így van, nálunk ez annyira elképzelhetetlen.