A „szagfogó növények” toplistája – és hova tedd őket
A „szagfogó növények” toplistája – és hova tedd őket

Farkas Izabella
Írta 2025.09.03.

Az otthonunk hangulata és légköre nem csupán az elrendezésen vagy a dekorációs elemen múlik, hanem nagyban befolyásolja azt a levegő minősége is. Különösen az olyan zárt helyiségekben, mint a konyha vagy a fürdőszoba, a kellemetlen szagok gyakran okoznak problémát. Ilyen esetekben a szagfogó növények kiváló megoldást nyújthatnak, amelyek nemcsak esztétikusak, hanem természetesen frissítik is a légkört.

Miért érdemes szagfogó növényeket választani?

Ezek a növények jellemzően illatos levelekkel vagy virágokkal rendelkeznek, amelyek képesek semlegesíteni és elnyelni a kellemetlen szagokat. Ennek köszönhetően nemcsak az orrunk számára nyújtanak felfrissülést, hanem általános közérzetünkre is jótékony hatással lehetnek. De vajon melyek a leghatékonyabb fajták, és hova érdemes őket elhelyezni?

