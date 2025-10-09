Sütőtök vs. pézsmatök – Összehasonlítottuk és ez az egészségesebb őszi kedvenc
iStock

Sütőtök vs. pézsmatök – Összehasonlítottuk és ez az egészségesebb őszi kedvenc

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.09.

A sütőtök és a pézsmatök mindketten tele vannak tápanyagokkal, de vajon melyik az egészségesebb választás? Ebben a cikkben összehasonlítjuk a két népszerű őszi zöldséget.

A sütőtök és a pézsmatök ugyanabba a növénycsaládba tartoznak, de egyes szakértők szerint az egyik valamivel egészségesebb a másiknál. A sütőtököt gyakran dicsérik, mert kevés kalóriát tartalmaz, míg a pézsmatök több rostot ad egy adagban. Mindkettő tele van olyan növényi összetevőkkel, amelyek többféleképpen is jótékonyan hatnak az egészségre. De vajon melyik kerüljön gyakrabban a tányérodra? Hogy kiderüljön, utánajártunk, milyen előnyei vannak mindkettőnek, miben különböznek, és melyiket érdemes választani attól függően, milyen egészségügyi céljaid vannak.

Mind a sütőtök, mind a pézsmatök olyan növényi anyagokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a szervezet egyensúlyához és az immunrendszer működéséhez. Mindkettő gazdag béta-karotinban, de a pézsmatökből több jut egy adagban. Rostban és káliumban is bővelkednek, ami az emésztéshez és a folyadékháztartáshoz fontos.

A sütőtök jótékony hatásai

iStock

A sütőtök nemcsak süteményekben és lattékban finom, hanem nagyon sok tápanyagot tartalmaz, amelyek segítenek az egészség megőrzésében. Összetett szénhidrátjai segíthetnek a vércukorszint egyensúlyban tartásában, míg vitaminjai a bőrnek tesznek jót.

Olvass még a témában

A sütőtök jellemzői

  • Fajta: Gyűjtőnév több tökfélére, amelyek közül az egyik a pézsmatök.
  • Alak: Inkább kerekded vagy lapított, néha bordás.
  • Héj színe: Lehet zöldes, narancsos, szürkés is, vastagabb héjjal.
  • Húsa: Szintén narancssárga, de keményebb és rostosabb, íze kissé „földesebb” vagy karakteresebb.
  • Felhasználás: Sütve klasszikus, de levesnek és süteményekbe (pl. tökpite) is jó.

1. Segíthet a vércukorszint szabályozásában

A sütőtökben található természetes anyagok elősegítik az inzulin termelődését, így hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozott vércukorszinthez. Egyes kutatások szerint a sütőtök fogyasztása csökkentheti a cukorbetegség kialakulásához kapcsolódó értékeket is.

2. Támogatja a bőr egészségét

A sütőtök sok béta-karotint tartalmaz, amit a szervezet A-vitaminná alakít. Ez segít megvédeni a bőrt a nap káros hatásaitól és a korai öregedéstől. A béta-karotin erős antioxidáns, ami védi a sejteket a gyulladásoktól és az oxidációtól.

A pézsmatök jótékony hatásai

iStock

A pézsmatök különösen gazdag rostban és olyan növényi anyagokban, amelyek védik a szervezetet a káros folyamatoktól. Ezek együttesen erősítik az immunrendszert, javítják a látást és segítik az emésztést.

A pézsmatök jellemzői

  • Fajta: A sütőtök egyik típusa, tehát a sütőtök „családjába” tartozik.
  • Alak: Hosszúkás, körte formájú, vékony héjú.
  • Héj színe: Világosbézs, sima felületű.
  • Húsa: Narancssárga, nagyon selymes és édeskés, vajra emlékeztető ízű (innen a neve: butternut).
  • Felhasználás: Krémlevesnek, pürének, sütve, főzve is kiváló, mivel kevés a magos része és könnyen hámozható.

1. Erősíti a látást és az immunrendszert

A pézsmatökben több a béta-karotin, mint a sütőtökben. Egy csésze nyers pézsmatök közel a napi A-vitamin-szükséglet felét biztosítja. Mivel az A-vitamin elengedhetetlen a szem egészségéhez és a jó immunműködéshez, a pézsmatök fogyasztása különösen hasznos ezek támogatására.

2. Segíti az emésztést

A pézsmatökben több mint kétszer annyi rost van, mint a sütőtökben. A rost elősegíti a rendszeres emésztést, csökkenti az éhségérzetet, és táplálja a bélflórát, ami az immunrendszer működéséhez is elengedhetetlen.

