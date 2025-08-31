Nem hiszed el, mire jó még a sütőpapír a lakásban

A sütőpapír a takarításban is remekel
A takarítás során rendszerint előnyhöz juthatunk a sütőpapírral. Például, ha a sütőpapírt a polcokra vagy szekrények aljára helyezzük, könnyedén megvédhetjük a felületeket a szennyeződésektől és a portól. A papír eldobása után nem kell mást tennünk, mint egy újat helyezni ugyanarra a helyre.
Ezen kívül a sütőpapírt felhasználhatjuk a vasalás során is. A viaszossága miatt nagyszerűen csúszik, így segíthet a vasaló alatt simábban mozogni, különösen akkor, ha kissé elavult a vasalónk és nem csúszik olyan jól.
