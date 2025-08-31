Nem hiszed el, mire jó még a sütőpapír a lakásban
istockphoto.com

Címlap / Otthon / Háztartás / Nem hiszed el, mire jó még a sütőpapír...

Nem hiszed el, mire jó még a sütőpapír a lakásban

Lukács Kamilla
Írta 2025.08.31.

Sokunk számára a sütőpapír elsősorban a konyhai segédeszközként ismert, amely megkönnyíti a sütést és megakadályozza az ételek leragadását. Azonban a sütőpapír ennél sokkal több módon is hasznosítható, és számos, kevésbé ismert felhasználási módja van, amelyeket érdemes megismerni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A sütőpapír a takarításban is remekel

A takarítás során rendszerint előnyhöz juthatunk a sütőpapírral. Például, ha a sütőpapírt a polcokra vagy szekrények aljára helyezzük, könnyedén megvédhetjük a felületeket a szennyeződésektől és a portól. A papír eldobása után nem kell mást tennünk, mint egy újat helyezni ugyanarra a helyre.

Ezen kívül a sütőpapírt felhasználhatjuk a vasalás során is. A viaszossága miatt nagyszerűen csúszik, így segíthet a vasaló alatt simábban mozogni, különösen akkor, ha kissé elavult a vasalónk és nem csúszik olyan jól.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad

Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad
„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?

„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?
Mutatjuk a szerencseszámodat, ami a boldogságodat segíti elő

Mutatjuk a szerencseszámodat, ami a boldogságodat segíti elő
Ilyen barát vagy születési hónapod alapján

Ilyen barát vagy születési hónapod alapján
Mi történt, amikor megéreztél valamit és meg is történt?

Mi történt, amikor megéreztél valamit és meg is történt?
Izzadt haj: ezt csináld, ha nincs időd hajat mosni

Izzadt haj: ezt csináld, ha nincs időd hajat mosni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK