Így tartsd tisztán a sütőt kemikáliák nélkül – A nagyi praktikája működik!

A sütő tisztántartása nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi okokból is fontos lehet. Az elhanyagolt, szennyezett sütő nemcsak kellemetlen szagokat áraszt, hanem a régi zsiradék oxidációja miatt káros anyagokat is kibocsáthat, amik hatással lehetnek az ételekre. Emellett a lerakódások akár a készülék működését is befolyásolhatják, és csökkenthetik annak élettartamát. Ezért érdemes rendszeresen gondoskodni a tisztaságáról, még akkor is, ha ez egy kis extra időt igényel.
A hagyományos módszerekhez nem szükségesek drága vagy különleges anyagok. Elég a konyhában található alapanyagokkal dolgozni, amelyek meglepően erős zsíroldó hatással bírnak. Bár a nagymamák sosem használtak vegyszereket, mégis hatékonyan tisztították a sütőket. Az egyik legjobban bevált módszer a szódabikarbóna és ecet kombinációja volt. Ezek az egyszerű anyagok hatékonyan feloldják a makacs lerakódásokat, miközben kíméletesek a bőrrel és a környezettel.
1. Szódabikarbóna és ecet
A módszer rendkívül egyszerű. Először is, készítsünk egy sűrű pasztát szódabikarbónából és vízből, amelyet egyenletesen kell eloszlatnunk a sütő belső felületén. Hagyd állni néhány órát, vagy akár egy éjszakán át, hogy a szódabikarbóna feloldja a zsírlerakódásokat.
Miután letelt az idő, egy kevés ecettel bepermetezhetjük a felületet. Az ecet hatására habzás fog kialakulni, ám ez a reakció segít feloldani a makacs szennyeződéseket is. Végül törölje át egy nedves ruhával a mosószer maradványait, és élvezze a ragyogó tisztaságot.