Ez a 7 Pinterest otthon bebizonyítja, hogy a rózsaszín mennyire stílusos

A rózsaszín nemcsak a lágy romantikát képviseli: egy jól megválasztott árnyalat elegánssá, bájossá vagy éppen luxusérzetűvé teszi a teret az otthonunkban. Összegyűjtöttünk hét gyönyörű Pinterest-lakást, ahol a rózsaszín apró, de erőteljes részletekkel emeli a designt. Mutatjuk, hogyan tudod te is becsempészni ezt a színt az életteredbe, hogy valóban látványos hatást érj el vele!
Rózsaszín bútorok
A nagyobb méretű bútorokon, például a kanapén megjelenő rózsaszín nem uralják le a teret, mégis statement elemként funkcionálnak. Különösen előnyös, hogy ha egy ilyen nagy kiterjedésű, a szobát meghatározó bútor kap légies és nőies árnyalatot, az az egész teret bájosabbá, nőiesebbé teszi.