Ez a 7 Pinterest otthon bebizonyítja, hogy a rózsaszín mennyire stílusos
unsplash.com

Címlap / Otthon / Dekor / Ez a 7 Pinterest otthon bebizonyítja,...

Ez a 7 Pinterest otthon bebizonyítja, hogy a rózsaszín mennyire stílusos

Schuster Borka
Írta 2025.08.26.

A rózsaszín nemcsak a lágy romantikát képviseli: egy jól megválasztott árnyalat elegánssá, bájossá vagy éppen luxusérzetűvé teszi a teret az otthonunkban. Összegyűjtöttünk hét gyönyörű Pinterest-lakást, ahol a rózsaszín apró, de erőteljes részletekkel emeli a designt. Mutatjuk, hogyan tudod te is becsempészni ezt a színt az életteredbe, hogy valóban látványos hatást érj el vele!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Rózsaszín bútorok

A nagyobb méretű bútorokon, például a kanapén megjelenő rózsaszín nem uralják le a teret, mégis statement elemként funkcionálnak. Különösen előnyös, hogy ha egy ilyen nagy kiterjedésű, a szobát meghatározó bútor kap légies és nőies árnyalatot, az az egész teret bájosabbá, nőiesebbé teszi.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció

Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció
Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?

Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?
Ez a 15 kérdés segít eldönteni, hogy van-e jövője egy kapcsolatnak

Ez a 15 kérdés segít eldönteni, hogy van-e jövője egy kapcsolatnak
Hogyan építsem újra a nemlétező baráti körömet a 30-as éveimben?

Hogyan építsem újra a nemlétező baráti körömet a 30-as éveimben?
„Megálmodtam, hogy a szomszédom meg fog halni” – 10 történet, amikor a rossz előérzet beigazolódott

„Megálmodtam, hogy a szomszédom meg fog halni” – 10 történet, amikor a rossz előérzet beigazolódott
Van stresszmentes karácsony, de ahhoz 5 dolog kell

Van stresszmentes karácsony, de ahhoz 5 dolog kell
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK