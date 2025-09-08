7 jel, hogy spirituális ébredésen mész keresztül

Az emberek iránti empátia növekedése
Amikor spirituális ébredésen mész keresztül, szinte észrevétlenül mélyül el az empátiád mások felé. Könnyebben érzed és érted meg, hogy mi zajlik más emberek lelkében, és a segítő szándék természetesen árad belőled. Ez nem csupán a közeli barátokra vagy családtagokra korlátozódik, hanem idegenekkel szemben is megnyilvánul.
Ezen empátia révén gyakran szenvedsz mások fájdalmát együttérzően, és kifejezetten vonzódhatsz olyan helyzetekhez, ahol segíthetsz enyhíteni szenvedéseket vagy ezen érzések útján valami pozitívat teremteni.
