Ezt a sminkhibát szinte minden nő elköveti – pedig öregít

A túl sok alapozó használata
Az egyik leggyakoribb hiba, amivel találkozhatunk, a túl vastagon felvitt alapozó. Sokan úgy vélik, hogy a hibátlan arcbőr érdekében minél több alapozóra van szükségük. Azonban a túlzott mennyiség sokkal többet árt, mint használ.
A bőr természetes textúrája teljesen elveszik az alapozó rétegek alatt, és egy maszk hatású réteg képződik. Ebből következően a finom vonalak és ráncok sokkal hangsúlyosabbá válnak, mivel az alapozó megülhet ezekben a területekben, ezáltal öregítve az összképet.
Rossz alapozó színválasztás
A megfelelő szín kiválasztása az alapozó esetében ugyanolyan fontos, mint maga felvitele. Ha az árnyalat túl világos vagy éppen túl sötét, az természetellenes hatást kölcsönöz az arcbőrnek.
A bőr tónusával harmonizáló szín távol tartja az arcot a fahéjatöntetektől és sápadtságtól, így természetes megjelenést biztosít. A rosszul megválasztott alapozó azt az érzést keltheti, mintha egy másik személy arcát viselnéd, ami szintén öregíti a megjelenést.