Címlap / Stílus / Ezt a sminkhibát szinte minden nő elköveti – pedig öregít

Nagy Emília
Írta 2025.08.13.

A mindennapi sminkrutinunk részét képezik azok a kis szokások, amelyeket rendszeresen végzünk el, sokszor automatikusan. Azonban vannak olyan gyakori hibák, amelyek miatt a végeredmény nem mindig tükrözi azt a fiatalos és friss megjelenést, amit szeretnénk elérni. Egy ilyen gyakori sminkhiba képes jelentősen öregíteni bennünket, anélkül hogy észrevennénk a probléma gyökerét.

A túl sok alapozó használata

Az egyik leggyakoribb hiba, amivel találkozhatunk, a túl vastagon felvitt alapozó. Sokan úgy vélik, hogy a hibátlan arcbőr érdekében minél több alapozóra van szükségük. Azonban a túlzott mennyiség sokkal többet árt, mint használ.

A bőr természetes textúrája teljesen elveszik az alapozó rétegek alatt, és egy maszk hatású réteg képződik. Ebből következően a finom vonalak és ráncok sokkal hangsúlyosabbá válnak, mivel az alapozó megülhet ezekben a területekben, ezáltal öregítve az összképet.

Rossz alapozó színválasztás

A megfelelő szín kiválasztása az alapozó esetében ugyanolyan fontos, mint maga felvitele. Ha az árnyalat túl világos vagy éppen túl sötét, az természetellenes hatást kölcsönöz az arcbőrnek.

A bőr tónusával harmonizáló szín távol tartja az arcot a fahéjatöntetektől és sápadtságtól, így természetes megjelenést biztosít. A rosszul megválasztott alapozó azt az érzést keltheti, mintha egy másik személy arcát viselnéd, ami szintén öregíti a megjelenést.

